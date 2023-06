Pupovac o poseti Plenkovića Srbiji: Sama poseta velika stvar, depolitizovati pitanje nestalih

Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac, komentarisao je danas, gostujući na Hrvatskom radiju posetu premijera Andreja Plenkovića Subotici, naglasivši da pitanje nestalih osoba treba depolitizovati.

Kako prenosi agencija Hina Plenković je juče sa premijerkom Srbije Anom Brnabić otvorio novo sedište Hrvatske manjine u Srbiji, Hrvatski dom Ante Grgića, koji je finansirala hrvatska Vlada.

Premijer je stigao u Vojvodinu na poziv Hrvatskog nacionalnog vijeća i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, pa se nije radilo o zvaničnoj ni radnoj poseti Srbiji.

„U Srbiji nema negativnih odjeka, barem ne u medijskim napisima, a reakcije u samoj Subotici, naročito unutar institucija hrvatske zajednice su više nego odlične“, rekao je Pupovac o Plenkovićevoj poseti.Naglasio je kako je ta poseta bila potrebna Hrvatima u Srbiji, a samo oni koji nisu svedočili programu i poslatim porukama mogu širiti negativne poruke.

Na komentar novinarke o slaboj popraćenosti događaja u srpskim medijima, Pupovac je rekao da je najvažnije da nema negativnih komentara te da je bilo objektivno informisanje o glavnim porukama koje su poslali Brnabić, Plenković i predstavnici Hrvata u Srbiji.

„To je mnogo za ovdašnji prostor, kao što je inače mnogo i za nas u Hrvatskoj kada imamo nepristrasno i objektivno informisanje o nekom događaju“,rekao je on.

Predsednik SDSS-a ocenio je da su poseta i otvoreni razgovori premijera i premijerke dve zemlje pokazatelj da su odnosi koji su godinama bili zamrznuti, a povremeno obeleženi i oštrom retorikom, zapravo napredovali saradnjom dve manjinske zajednice, Hrvata i Srba iz Srbije i Hrvatske.

„Sama poseta je već velika stvar i rekao bih nešto što je u ovim okolnostima više nego dovoljno, a to je da se odnosi između Hrvatske i Srbije ne slamaju na leđima Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj“, poručio je.

O mogućim izborima u Srbiji, Pupovac smatra da je teško reći hoće li i kada do njih doći, a nadolazeći dani puni su velikih pitanja s kojima se suočava Srbija, region i međunarodna zajednica.

„U tom smislu bi napredak između Hrvatske i Srbije svakako bio značajna pomoć akterima međunarodne zajednice koji nastoje smiriti konfliktne okolnosti na relaciji Beograd-Priština i na teritoriju samoga Kosova“, kazao je Pupovac.

Takođe je istakao da je nakon dugog prekida bilo kakve saradnje od velike važnosti da se prvo depolitizira tema nestalih i da se tretira kao primarno humanitarno pitanje.

Jednako je važno, dodao je, suočavanje s realnim dimenzijama toga što se traži i da po tom pitanju i Hrvati i Srbi imaju zajedničke interese.

„Svako u tom pogledu ima neku vrstu svoje zadaće, ako se tako pristupi, mnogo će biti jednostavnije da se sudbina preostalih utvrdi mnogo pre nego što je to bio slučaj do sada. Ukoliko se ostane kod politiziranja i pri tome da se tvrdi da je to samo obaveza jedne strane, onda napretka neće biti ni blizu onoliko kao što bi ga moglo biti“, upozorio je.

(Beta)

