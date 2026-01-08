Pupovac za RTS: Nema stabilnosti na jugoistoku Evrope bez saradnje Srbije i Hrvatske

Počelo je kao „Godina kralja Tomislava“, nastavilo se kao „godina Marka Perkovića – Tompsona“, završilo se protestima protiv fašizma, a u međuvremenu su 2025. u kulturi obeležili napadi, pretnje i zabrane u režiji ekstremne desnice i uz podršku hrvatske vlade – tako je književni kritičar i novinar Boris Postnikov koji se i sam našao na udaru, opisao prošlu godinu u Hrvatskoj na portalu Novosti.

Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac je u dans objavljenom intervjuu za Radio-Televiziju Srbije rekao da je neophodan mir između Beograda i Zagreba, a o Domovinskom pokretu, posle „poruka iz Splita“, da „vuk dlaku menja, ali ćud nikako“.

Pupovac je ukazao da je niz događaja počeo s koncertom Marka Perkovića – Tompsona u julu na Zagrebačkom hipodromu „kada su ljudi desnih opredeljenja i desnih uverenja, pa i oni koji verovatno s tim nemaju ništa, nego poneseni opštom atmosferom, u sam grad Zagreb.., a onda i u opštu javnost, posredstvom medija, uneli nešto što kod Srba i dobrog dela građana Hrvatske zapravo izaziva zebnju, strahove, uznemirenost, a to je vrsta normalizacije retorike koja se vezuje za ustaški pokret i Nezavisnu Državu Hrvatsku“.

Po njegovim rečima, kao da su neki ljudi pomislili da je „došlo njihovo vreme i da sada mogu po njihovom“ što je dovelo do novembarskih incidenata povezanih sa danima sećanja na stradanje u Vukovaru.

Govoreći o atmosferi u hrvatskom društvu i izjavi Borisa Miloševića da se Srbi „ponekad ne osećaju ugodno ni slobodno“, Pupovac je ocenio da je to oprezno, ali jasno upozorenje koje bi „trebalo doći do onih koji donose odluke, imaju moć, u krajnjoj liniji imaju odgovornost za to što se događa u Hrvatskoj, bilo u medijima, svakodnevnom životu i političkom životu“.

Pupovac je podsetio je da je početak godine obeležio badnjački prijem Srpskog narodnog veća, na kojem su predstavnici hrvatske vlade uputili poruke drugačije od onih koje su se ranije mogle čuti.

Osvrćući se na činjenicu da na božićnom prijemu Srpskog narodnog veća nisu bili ni premijer Andrej Plenković, ni predsednik Zoran Milanović, Pupovac je rekao da u tome ne vidi posebnu političku poruku jer je Vlada bila zastupljena u jakom sastavu, uključujući njenog potpredsednika i ministre unutrašnjih poslova, kulture i medija, i pravosuđa i uprave, kao i veliki broj poslanika i drugih.

Istog dana, međutim, u Splitu je ideju Hrvatske pravoslavne crkve ponovo promovisao Ivan Penava, lider Domovinskog pokreta koji je koalicioni partner HDZ-a. Pupovac je naglasio da se takvi potezi više ne mogu posmatrati kao puki populizam, već kao „politika te stranke“, a takve poruke uznemiravaju Srbe u Hrvatskoj, pravoslavne vernike i trebalo bi da uznemire i dobar deo hrvatske javnosti.

„Dakle, to je zagovaranje Pavelićeve Hrvatske pravoslavne crkve, što čini Domovinski pokret, što je protivno Ustavu Hrvatske, međunarodnim konvencijama, i bilo kojem civilizovanom demokratskom svetu“, rekao je Pupovac.

Kazao je da se „činilo da će Domovinski pokret ući u mirniju fazu, da će prihvatiti odgovornost člana Vlade i promeniti retoriku, ali sa ovim porukama iz Splita, nažalost, može se samo reći da vuk dlaku menja, ali ćud nikako“.

Komentarišući reakciju hrvatske države, Pupovac je rekao da je teško održavati političke ravnoteže unutar vladajuće koalicije, ali bi vodeći ljudi trebalo da razmisle kako dalje.

„To je zaista ozbiljan izazov i pitanje.., dugo nismo imali to da ljudi na značajnim funkcijama u hrvatskom političkom životu i vlasti zagovaraju ovako direktno ideje sasvim suprotno onome što su izaslanik premijera i potpredsednik Vlade rekli na našem božićnom prijemu“, kazao je Pupovac.

Pupovac je ocenio da su odnosi Srbije i Hrvatske, čak i bez statusa koji Srbi imaju u Hrvatskoj, opterećeni mnogim pitanjima, a on ne vidi dovoljno političke volje za njihovo unapređenje, mada je saradnja neophodna.

„Moralo bi se nešto dogoditi u hrvatsko-srpskim odnosima da bi briga Beograda za Srbe u Hrvatskoj bila prihvaćena kao utemeljena na sporazumima dve zemlje, kao nešto što dolazi kao normalno, a ne kao nastavak svađe“, rekao je Pupovac.

On je kazao da smatra da „nema stabilnosti na jugoistoku Evrope bez saradnje Hrvatske i Srbije“ i podsetio da su loši odnosi te dve države uvek imali negativne posledice po regionalnu stabilnost.

Izrazio je nadu da će, uprkos sada lošoj fazi tih odnosa, svi shvatiti da je neophodno da se stane i razmisli kako stvari promeniti, jer je „neophodno da okosnica mira bude saradnja Zagreba i Beograda“.

(Beta)

