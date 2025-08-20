Puštena studentkinja koja je juče uhapšena u gradskom prevozu

Studentkinja Filozofskog fakulteta Teodora Gardović, koja je juče uhapšena u gradskom prevozu zbog sumnje da je vandalizovala prostorije Srpske napredne stranke, puštena je da se brani sa slobode.

Teodora je oko 14 časova izašla iz Palate pravde u pratnji policije i saopštila okupljenim građanima i kolegama koji su došli da je podrže, da je puštena da se brani sa slobode i da je protiv nje podneta samo prekršajna prijava, prenosi televizija N1.

„Mene su uhapsili u autobusu 511 na putu ka Sremčici. Kad smo stigli u 29. novembar rekli su mi da ću biti zadržana preko noći, ali mi nisu rekli zbog čega konkretno. Kasnije i je rečeno da to ima veze sa razbijanjem prostorija SNS-a u Cvijićevoj ulici. Ja gađala kamenicama i petardama nisam, ali valjda nije bilo dovoljno uhapšenih žena“, rekla je Gardović za N1.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com