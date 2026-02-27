Pušteni poljoprivrednici koji su jutros privedeni u policiju u Kraljevu

Poljoprivrednici koji učestvuju u blokadama puteva i koji su jutros bili privedeni na informativni razgovor u Policijskoj upravi u Kraljevu, pušteni su oko 15 časova, saznaje agencija Beta.

Njih su oko deset časova pre podne priveli uniformisani policajci koji su došli u njihove kuće pre početka najavljene blokade puteva.

Oni su privedeni zbog sinoćne tuče u Mrčajevcima kod Čačka na sastanku svih udruženja poljoprivrednih proizvođača koja učestvuju u blokadama puteva.

Poljoprivrednici su saopštili posle sastanka da je tuču izazvalo „lice koje je ubačeno iz vrha vlasti“, koje je i ranije „opstruisalo njihove sastanke“.

Predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Milorad Majstorović koji je bio među privedenima rekao je novinarima posle puštanja iz policije da se nisu uplašili i da se „blokade puteva nastavljaju i tokom vikenda“.

Član tog Udruženja Predrag Veljković koji je takođe bio priveden, ocenio je da je privođenje „još jedan vid represije koju vlast čini prema ljudima koji su na blokadi puteva“.

Poljoprivrednici su danas blokirali više od 80 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva u Srbiji na 24 sata ili duže zbog lošeg stanja u poljoprivredi.

Protest poljoprivrednika je počeo 11. februara blokadom Ibarske magistrale u Mrčajevcima.

(Beta)

