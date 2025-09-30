Put otvaranja Kine kroz ‘prvu karakterističnu luku slobodne trgovine’

U hangaru u Hajkouu, glavnom gradu južne kineske provincije Hajnan, parkirano je nekoliko aviona iz drugih zemalja sveta, mnogi piloti ih pregledavaju i održavaju.
Tu je baza za popravku aviona na luci slobodne trgovine u Hajnanu.
Veliki broj kompanija koje se okupljaju ovde može da pruži “usluge na jednom mestu” kao što su redovni pregled i održavanje, farbanje aviona i popravka motora.
U ovom trenutku baza objavlja posao održavanja mnogih letelica iz stranih avio-kompanija poput onih iz Južne Koreje, Tajlanda i Vijetnama.
Zašto avioni širom sveta žele da lete u Hainan na održavanje? Odgovor otkrijte u ovom prilogu.
