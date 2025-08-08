Putevi Srbije: Pojačan saobraćaj za vikend zbog smene turista

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ saopštio je danas da tokom predstojećeg vikenda očekuje pojačan saobraćaja zbog sezone godišnjih odmora i smene turista.

Preduzeće je najavilo intenziviran rad na naplatnim stanicama, povećan broj inkasanata i da će svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica raditi neprekidno.

Dodali su da elektronska naplata putarine (ENP) omogućava najbrži prolazak kroz naplatne stanice.

Pozvali su građane da se registruju na integrisani sistem naplate putarine „Toll4All“ i putuju s jedinstvenim TAG uređajem kroz Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku.

„Putevi Srbije“ su pozvali vozače isplaniraju putovanje i da se putem internet prezentacije i aplikacije tog preduzeća za mobilne telefone u realnom vremenu obaveste o planiranim radovima na putevima, izmenama režima saobraćaja, cenama putarine, eventualnim zadržavanjima.

(Beta)

