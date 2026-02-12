Putevi Srbije: Spremni za pojačan saobraćaj povodom praznika, Dana državnosti

Preduzeće Putevi Srbije je danas saopštilo da očekuje pojačan saobraćaj za vreme Dana državnosti 15. i 16. februara.

Povećan je broj inkasanata na naplatnim stanicama auto-puteva i svi kanali za naplatu putarine rade bez pauze, 24 sata dnevno.

Putevi Srbije su pozvali vozače da brzinu prilagode uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju saobraćajnu signalizaciju i propise.

Vozačima su ukazali da se očekuju kiša i sneg, te da na put ne kreću bez zimske opreme za vozila.

(Beta)

