Putevi Srbije upozoravaju na zloupotrebe putem SMS poruka o putarinama i saobraćajnim prekršajima

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ upozorilo je danas građane da ne otvaraju SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili saobraćajnim prekršajima, navodeći da su u pitanju zloupotrebe.

To preduzeće je u saopštenju navelo da zlonamerne SMS poruke i dalje stižu građanima zbog navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja.

„Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba“, piše u saopštenju.

(Beta)

