Putin: 100.000 vojnika u rusko-beloruskoj vojnoj vežbi pred vratima EU

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je danas da 100.000 vojnika učestvuju u rusko-beloruskim manevrima „Zapad 2025.“ čiji deo se odvija pred vratima EU i izaziva zabrinutost Kijeva i Brisela.

Kontingenti iz Irana i Indije kao i drugih azijskih i afričkih zemalja učestvuju u tim vežbama koje su počele u petak i treba da se završe danas prema ruskim novinskim agencijama.

„Vežbe se odvijaju na 41 terenu za obuku uz učešće 100.000 vojnika sa oko 10.000 sistema naoružanja i vojne opreme“, rekao je Putin, prenela je ruska televizija.

Putin je bio na terenu za obuku u Mulinou u ruskoj oblasti Nižnji Novogord, što je retkost za njega, obučen u kamuflažnu uniformu pored svog ministra odbrane Andreja Belousova i članova generalštaba.

Po Putinu cilj ovih manevara je „uspostavljanje svih potrebnih elemenata za bezuslovnu odbranu suvereniteta, teritorijalnog integriteta i zaštite od svake agresije“ na savez Rusije i Belorusije.

Deo vežbi je u Belorusiji koja se graniči sa EU, pod zabrinutim pogledom suseda kao što su Poljska i baltičke zemlje, koje su preduzele bezbednosne mere.

Odvijaju se dok je Rusija rasporedila stotine hiljada vojnika na frontu u Ukrajini gde je pokrenula ofanzivu velikih razmera u februaru 2022. godine.

(Beta)

