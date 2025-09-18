Putin: 700.000 ruskih vojnika na ukrajinskom frontu

Više od 700.000 ruskih vojnika raspoređeno je na „liniji kontakta“ u Ukrajini, gde Moskva mesecima sprovodi ofanzivne akcije i osvaja prednosti u nekim sektorima, izjavio je danas predsednik Vladimir Putin tokom sastanka sa parlamentarnim zvaničnicima.

Od pokretanja velike ofanzive protiv Ukrajine pre više od tri i po godine, Moskva je mobilisala ogromne ljudske i materijalne resurse, dok je trpela velike vojne gubitke, prema procenama nezavisnih medija.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je danas posetio svoje vojnike u istočnom Donjeckom regionu, centru borbi protiv ruskih snaga.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com