Putin: Američki plan za Ukrajinu može poslužiti kao osnova za konačno rešenje sukoba

„On (plan) može poslužiti kao osnova za konačno, mirno rešenje, ali o ovom planu se nije razgovaralo sa nama ni na koji konkretan način“, rekao je Putin tokom sastanka vlade emitovanom na tamošnjoj televiziji.
„Spremni smo da vodimo mirne pregovore i rešavamo probleme mirnim putem. Međutim, to naravno zahteva temeljnu diskusiju o svim detaljima predloženog plana. Spremni smo za to“, dodao je predsednik Rusije.
Prema njegovim rečima, plan od 28 tačaka, na koji se u Kijevu gleda sa zabrinutošću, razmatran je samo „u opštim crtama“ između Moskve i Vašingtona, pri čemu su Amerikanci tražili od Rusa da „naprave određene kompromise, da pokažu fleksibilnost“.
„Ukrajina i njeni evropski saveznici se i dalje zavaravaju i sanjaju o nanošenju strateškog poraza Rusiji na bojnom polju“, rekao je Putin, tvrdeći da je Moskva spremna, u slučaju odbijanja, da postigne svoje ciljeve „silom oružja, u kontekstu oružane borbe“.
„Ako Kijev ne želi da razgovara o predlozima predsednika (Donalda) Trampa i odbije da to učini, onda Kijev i evropski ratni huškači moraju da shvate da će se događaji koji su se dogodili u Kupjansku neizbežno ponoviti u drugim ključnim sektorima fronta“, dodao je ruski predsednik.
Ruska vojska je u četvrtak saopštila da je zauzela taj grad na istoku Ukrajine, gde se ukrajinske snage, manje brojne i manje opremljene, bore.
Vašingtonov plan uključuje nekoliko ruskih zahteva za okončanje sukoba, uključujući teritorijalne ustupke i smanjenje ukrajinske vojske, ali takođe uključuje i bezbednosne garancije za Ukrajinu.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danas rekao da neće izdati svoju zemlju i da će Vašingtonu ponuditi alternative.
(Beta)
