Putin: Moskva prekida borbe ako se Ukrajina povuče s teritorija na koje Rusija polaže pravo

„Ako ukrajinske trupe napuste okupirane teritorije prekinućemo neprijateljstva. Ako ne odu, proteraćemo ih vojnom silom“, rekao je Putin na konferenciji za novinare u Biškeku, u Kirgiziji.
Nije precizirao da li misli samo na oblasti Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine, koje Kremlj smatra glavnim ciljevima ili takođe i na Herson i Zaporožje na jugu.
Rusija je u septembru 2022. proglasila aneksiju te četiri oblasti, koje nisu u potpunosti pod njenom kontrolom.
Predaja Moskvi oblasti Donjeck i Lugansk bila je uključena u originalni američki plan za okončanje rata u Ukrajini koji su mnogi videli kao kapitulaciju Ukrajine.
Posle konsultacija sa Ukrajinom tekest od 28 tačaka je izmenjen.
Američki izaslanik Stiv Vitkof trebalo bi iduće nedelje u Moskvi da razgovara o tom američkom planu sa ruskim zvaničnicima.
Putin je danas takođe ponovio da Rusija nema nikakvu nameru da napadne Evropsku uniju, ali je rekao da je Moskva razradila ekonomske mere odmazde u slučaju da budu zaplenjena zamrznuta ruska sredstva.
(Beta)
