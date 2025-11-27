Putin: Moskva prekida borbe ako se Ukrajina povuče s teritorija na koje Rusija polaže pravo

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da će Moskva prekinuti neprijateljstva ako ukrajinske snage prihvate da se povuku sa teritorija čiju aneksiju je Rusija proglasila.

„Ako ukrajinske trupe napuste okupirane teritorije prekinućemo neprijateljstva. Ako ne odu, proteraćemo ih vojnom silom“, rekao je Putin na konferenciji za novinare u Biškeku, u Kirgiziji.

Nije precizirao da li misli samo na oblasti Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine, koje Kremlj smatra glavnim ciljevima ili takođe i na Herson i Zaporožje na jugu.

Rusija je u septembru 2022. proglasila aneksiju te četiri oblasti, koje nisu u potpunosti pod njenom kontrolom.

Predaja Moskvi oblasti Donjeck i Lugansk bila je uključena u originalni američki plan za okončanje rata u Ukrajini koji su mnogi videli kao kapitulaciju Ukrajine.

Posle konsultacija sa Ukrajinom tekest od 28 tačaka je izmenjen.

Američki izaslanik Stiv Vitkof trebalo bi iduće nedelje u Moskvi da razgovara o tom američkom planu sa ruskim zvaničnicima.

Putin je danas takođe ponovio da Rusija nema nikakvu nameru da napadne Evropsku uniju, ali je rekao da je Moskva razradila ekonomske mere odmazde u slučaju da budu zaplenjena zamrznuta ruska sredstva.

(Beta)

