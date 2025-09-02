Putin na sastanku sa Ficom: Sporazum sa Ukrajinom ne sme da ugrozi bezbednost Rusije

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da bezbednost Rusije ne sme da bude ugrožena mirovnim sporazumom sa Ukrajinom, koja traži bezbednosne garancije kako bi odvratila Moskvu od eventualne ponovne invazije.

„Na Ukrajini je sama odluka kako da osigura svoju bezbednost“, rekao je ruski predsednik tokom sastanka sa slovačkim premijerom Robertom Ficom u Pekingu.

Putin je dodao da ukrajinska bezbednost ne može da bude osigurana na račun drugih zemalja, uključujući Rusiju.

Ruski predsednik je tokom sastanka sa Ficom rekao da veoma ceni nezavisnu spoljnu politiku Slovačke.

Robert Fico je jedan od retkih evropskih lidera koji je ostao blizak Vladimiru Putinu nakon početka invazije na Ukrajinu 2022. godine, što je izazvalo kritike EU.

Očekuje se da će slovački premijer u sredu u Kini prisustvovati vojnoj paradi u Pekingu, povodom 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata i pobede nad Japanom.

Fico je više puta kritikovao podršku EU Ukrajini nakon početka invazije, kao i politiku izolacije Rusije koju je sproveo Brisel.

Slovački premijer je putovao u Rusiju u maju, kako bi prisustvovao komemoracijama povodom kraja Drugog svetskog rata, uprkos kritikama EU, koja mu je savetovala da ne putuje u Moskvu.

Slovačka je inače u velikoj meri zavisna od ruskog gasa.

(Beta)

