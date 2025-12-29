Ruski predsednik Vladimir Putin je danas u Kremlju razgovarao sa vojnim vrhom o stanju na frontu, naredio nastavak borbi za ostvarivanje ciljeva „specijalne vojne operacije“ u skladu sa planovima Generalštaba, a za grupe Istok i Dnjepar rekao da moraju da nastave ofanzivu kako bi „oslobodili“ grad Zaporožje.

„Misije oružanih snaga za oslobađanje Donbasa i Novorusije odvijaju se u fazama i po planu“, ocenio je Putin na proširenom sastanku Kolegijuma Ministarstva odbrane, prenosi ruska agencija TASS.

Putin je izjavio da ruske snage „uspešno napreduju, probijajući neprijateljsku odbranu, dok se ukrajinske snage povlače duž cele linije fronta“.

„Oslobađanje Dnjeparske Narodne republike, Luganske Narodne republike, Hersonske i Zaporoške oblasti vrši se u fazama u skladu sa planovima Specijalne vojne operacije“, rekao je Putin.

U decembru su ruske oružane snage „oslobodile“ više od 700 kvadratnih kilometara teritorije i 32 naselja, prenosi TASS.

Ministar odbreane Andrej Belousov je rekao da su u decembru „ruske oružane snage postigle najveću stopu napredovanja u jednoj godini u zoni specijalnih operacija“.

Ruske oružane snage napreduju ka Zaporožju, boreći se za Orehovo, preneli su komandanti operacija.

Vojnici Dnjeprovske grupe snaga „oslobodili su“ pet naselja u Zaporoškoj oblasti za dva meseca, izjavio je komandant grupe, general-pukovnik Mihailo Teplinski. Čelo jedinica Dnjeparske grupe snaga je na 15 kilometara od južne periferije grada Zaporožja.

Po rečima načelnika Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije Valerija Gerasimova, završeno je zauzimanje Dibrove i Boguslavke, a ruske trupe aktivno napreduju u gradu Krasni Liman, nastavljajući napore da eliminišu jedinice ukrajinskih oružanih snaga.

Ruske oružane snage su preuzele kontrolu nad jugoistočnim delom Grišina u Donjecku, nastavljaju da uništavaju neprijateljske snaga istočno od Kupjanska, smanjujući teritoriju koju kontrolišu ukrajinske snage za više od polovine.

Ruske oružane snage drže pod kontrolom približno polovinu sela Novopavlovka u Dnjepropetrovskoj oblasti, naveli su komandanti operacija.

Preko 900 kvadratnih kilometara u Sumskoj i Harkovskoj oblasti je stavljeno pod rusku kontrolu, izvestio je komandant Severne grupe snaga, general-pukovnik Jevgenija Nikiforov, navodeći da su ruske snage udaljene manje od 20 kilometara od Sumija.

Kako je navedeno, ruske trupe planiraju da u januaru-februaru završe uništavanje opkoljenih jedinica ukrajinskih oružanih snaga kod Kupjanska.

Putin je naredio da se 2026. godine nastavi proširivanje zone bezbednosti duž rusko-ukrajinske granice i ukazao da se moraju sprečiti „pokušaji neprijatelja da se ometa rusko vojno prisustvo u Kupjansku“.

(Beta)

