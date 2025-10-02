Putin rekao da posmatra militarizaciju Evrope i obećava odgovor na pretnje

Foto: Beta

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da Rusija pažljivo prati „rastuću militarizaciju Evrope“, obećavajući „odgovor na pretnje“, dok evropske zemlje povećavaju vojna ulaganja od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

„Odgovor na pretnje biće, blago rečeno, veoma ubedljiv. Mislim na odgovor. Mi sami nikada nismo pokrenuli vojnu konfrontaciju“, rekao je Putin tokom foruma u ​​Sočiju, na jugozapadu Rusije.

Ruski predsednik je takođe optužio Evropu da sprečava rešenje rata u Ukrajini i da „trajno zaoštrava“ sukob.

Dok je američki predsednik Donald Tramp (Trump), po povratku na vlast u januaru, pokušavao da se približi Moskvi kako bi pronašao rešenje za rat u Ukrajini, Putin je zauzeo blaži ton prema Vašingtonu.

„Naše zemlje, kao što svi znamo, imaju dosta razlika. Naši stavovi o mnogim globalnim pitanjima se ne poklapaju. To je normalno za velike sile“, rekao je Putin dodajući da je Trampova administracija vođena „interesima svoje zemlje“ i da ima „racionalan pristup“.

(Beta)

