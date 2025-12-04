Putin: Rusija će silom zauzeti Donbas ako se Ukrajina ne povuče

Predsednik Rusije Vladimir Putin danas je izjavio da će Rusija „silom zauzeti ceo ukrajinski region Donbas, ako se ukrajinska vojska ne povuče“.

„Ili ćemo mi te teritorije uzeti silom, ili će ukrajinska vojska otići“, rekao je Putin u intervjuu za indijsku televiziju Indija Tudej (India Today).

Ukrajina je saopštila da „neće pokloniti Rusiji deo svoje teritorije“, a predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je dodao da „Moskva ne treba da bude nagrađena za rat koji je započela“, prenosi agencija Rojters.

Rusija trenutno kontroliše preko 19 odsto teritorije Ukrajine, a u pregovorima sa SAD oko prekida rata Moskva je istakla da želi kontrolu celog Donbasa, dela Ukrajine koji se sastoji iz dva regiona, Donjetsk i Lugansk.

Kremlj je 2022. godine saopštio da teritorije Ukrajine Lugansk, Donjetsk, Herson i Zaporožje sada pripadaju Rusiji, međutim većina država pomenute regione i dalje smatra za deo Ukrajine.

Putin je takođe u utorak razgovarao i sa izaslanicima predsednika SAD Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džeradom Kušnerom i izjavio da je Rusija „prihvatila neke predloge SAD“ ali da se pregovori nastavljaju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com