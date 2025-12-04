Putin: Rusija će silom zauzeti Donbas ako se Ukrajina ne povuče

„Ili ćemo mi te teritorije uzeti silom, ili će ukrajinska vojska otići“, rekao je Putin u intervjuu za indijsku televiziju Indija Tudej (India Today).
Ukrajina je saopštila da „neće pokloniti Rusiji deo svoje teritorije“, a predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je dodao da „Moskva ne treba da bude nagrađena za rat koji je započela“, prenosi agencija Rojters.
Rusija trenutno kontroliše preko 19 odsto teritorije Ukrajine, a u pregovorima sa SAD oko prekida rata Moskva je istakla da želi kontrolu celog Donbasa, dela Ukrajine koji se sastoji iz dva regiona, Donjetsk i Lugansk.
Kremlj je 2022. godine saopštio da teritorije Ukrajine Lugansk, Donjetsk, Herson i Zaporožje sada pripadaju Rusiji, međutim većina država pomenute regione i dalje smatra za deo Ukrajine.
Putin je takođe u utorak razgovarao i sa izaslanicima predsednika SAD Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džeradom Kušnerom i izjavio da je Rusija „prihvatila neke predloge SAD“ ali da se pregovori nastavljaju.
(Beta)
