Putin: Rusija će vojnim putem ostvariti svoje ciljeve ako propadnu pregovori sa Ukrajinom

Moskva će ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini vojnim putem ako pregovori sa Kijevom propadnu, upozorio je danas ruski predsednik Vladimir Putin i dodao da njegove snage ostaju „u ofanzivi“ na celom frontu.

„Videćemo kako će se situacija razvijati. U suprotnom (ako pregovori propadnu), moraćemo da rešimo naše probleme vojno“, rekao je Putin koji boravi u Pekingu.

Ruski predsednik je dodao da su sve grupe ruskih oružanih snaga u ofanzivi u svim sektorima fronta.

Putin je izrazio uverenje da ukrajinske snage nemaju sredstva za sprovođenje „velikih ofanzivnih operacija“ i da samo pokušavaju da drže svoje položaje.

Brojnija i bolje opremljena, ruska vojska već mesecima napreduje u određenim delovima fronta, uglavnom u Donjeckoj oblasti na istoku, uprkos velikim gubicima.

Putin je ponovo osporio legitimitet ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, nazivajući ga „šefom ukrajinske administracije“, uz uveravanje da će biti spreman da se sastane sa njim.

„Ako je Zelenski spreman, neka dođe u Moskvu“, rekao je Putin.

Moskva optužuje Zelenskog da je „nelegitiman“ jer je njegov petogodišnji predsednički mandat istekao 2024. godine. Međutim, vanredno stanje, koje je na snazi u Ukrajini od početka ruskog napada početkom 2022. godine, sprečava održavanje izbora.

(Beta)

