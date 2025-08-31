Putin stigao u Kinu na regionalni samit

Ruski predsednik Vladimir Putin stigao je u Kinu na regionalni samit. koji se promoviše kao suprotstavljanje zapadu drugim modelom vladavine i koji okuplja veliki deo planete.

Kineski i ruski mediji javili su o dolasku Putina u Tijandžin na severu Kine, na samit Šangajske organizacije za saradnju, na kojem će učestvovati i njegove iranske i turske kolege, Masud Pezeškijan i Redžep Tajip Erdogan, kao i indijski premijer Narendra Modi, među očekivanih 20 lidera.

Očekuju se i zvaničnici više međunarodnih i regionalnih organizacija.

Neki od učesnika, među kojima su Putin i Pezeškijan, pozvani su da produže boravak do srede da bi prisustvovali velikoj vojnoj paradi u Pekingu povodom 80 godina od kraja Ddrugog svetskog rata i pobede Kine nad Japanom.

Za tu priliku će i severnokorejski lider Kim Džong Un, koji retko izlazi iz svoje zemlje, doći da bude uz kineskog predsednika Si Đinpinga.

Severna Koreja postala je jedna od glavnih saveznika Rusije u njenom ratu protiv Ukrajine. Tajne službe Južne Koreje i zapadnih zemalja tvrde da je Severna Koreja poslala hiljade vojnika da se bore uz Ruse.

Još ostaje da se potvrdi mogućnost sastanka ruskog i severnokorejskog lidera, osim toga što će obojica prisustvovati vojnoj paradi.

Nešto malo više od dve nedelje od kada ga je uz veliku pompu primio američki predsednik Donald Tramp na Aljasci, Putin će imati razgovore sa svojim domaćinom i velikim kineskim saveznikom Si Đinpingom, što je predviđeno u utorak u Pekingu.

On bi trebalo sutra u Tijandžinu da razgovara o ratu u Ukrajini sa turskim kolegom, a o nuklearnim pitanjima sa iranskim kolegom. Takođe je za sutra predviđen i njegov sastanak sa indijskim premijerom.

Brojni saveznici Kijeva sumnjaju da Peking podržava Moskvu protiv Ukrajine. Kina se poziva na neutralnost i optužuje zapadne zemlje da produžavaju neprijateljstva naoružavajući Ukrajinu.

Kineski predsednik je u utorak opisao odnose sa Rusijom kao strateški najvažnije odnose koji postoje između velikih zemalja u nemirnom i promenljivom svetu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i indijski premijer Narendra Modi razgovarali su telefonom uoči regionalnog samita u Kini, a Zelenski je rekao na društvenim mrežama da se nada da će se u Kini razgovarati o potrebi uvođenja primirja, što je, kako je rekao podržao Modi.

Kina je uoči samita hvalila multilateralizam čiji model predstavlja Šangajska organizacija za saradnju, „daleko od mentaliteta hladnog rata i prevaziđenim stavovima o geopolitičkoj konfrontaciji“, kako je pisala agencija Sinhua. Nema sumnje da su u podtekstu ciljani Amerikanci i njihovi zapadni saveznici.

Šangajska organizacija za saradnju okuplja 10 zemalja članica i 16 zemalja posmatrača ili partnera i predstavlja polovinu svetskog stanovništva i 23,5 odsto svetskog BDP. Predstavlja se kao kontra teža NATO.

Ona, kako se opisuje, održava najveći samit od kada je formirana 2001. godine u kontekstu brojnih kriza koje direktno pogađaju njene članove – trgovinska konfrontacija SAD sa Kinom i Indijom, rat u Ukrajini, nuklearna svađa sa Iranom.

Indijski premijer stigao je u Tijandžin u prvu posetu Kini od 2018. godine. On nije među liderima čije učešće je najavljeno na paradi u Pekingu u sredu.

(Beta)

