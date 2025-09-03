Putin u Pekingu razgovarao sa Kimom, zahvalio mu na pomoći severnokorejskih vojnika Rusiji

Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je sa svojim severnokorejskim kolegom Kim džong Unom u Pekingu, nakon što su prisustvovali proslavi 80 godišnjice pobede nad Japanom i kraja Drugog svetskog rata, saopštio je Kremlj.

„U poslednje vreme odnosi između naše dve zemlje postali su posebno prijateljski, zasnovani na poverenju među saveznicima“, izjavio je Putin na početku susreta.

Rusija i Severna Koreja povećali su vojnu saradnju poslednjih godina, Severnokorejci obezbeđuju oružje i trupe za podršku ruskog napada na Ukrajinu, koji je počeo u februaru 2022, podseća agencija Frans pres.

Dve zemlje potpisale su sporazum o uzajamnoj odbrani tokom posete ruskog predsednika Severnoj Koreji prošle godine.

Kontingent severnokorejskih vojnika učestvovao je zajedno sa ruskim vojnicima u borbama u Kurskoj oblasti protiv Ukrajinaca koji su delimično okupirali taj deo ruske teritorije tokom leta 2024. godine. Rusija je objavila u aprilu ove godine da ih je odatle proterala.

„Želeo bih da vam zahvalim u ime ruskog naroda na našem zajedničkom učestvovanju u borbi protiv savremenog neonacizma“, rekao je Putin, koristeći, kako ukazuje Frans pres, ruski zvanični jezik za opravdanje ofanzive na Ukrajini.

Ofanziva je prema Moskvi pokrenuta da bi „denacifikovala ukrajinskog suseda“.

Putin se zahvalio severnokorejskim vojnicima koji su se „borili hrabro i herojski“ u Kurskoj oblasti i dao uveravanja da Rusija nikad neće zaboraviti podnete gubitke oružanih snaga Severne Koreje.

(Beta)

