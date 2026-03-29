Diplomatski savetnik predsednika Rusije Jurij Ušakov je danas izjavio da su Sjedinjene Američke Države (SAD) "iznele zanimljive predloge za razmatranje o Ukrajini", prenela je ruska agencija TASS.

„SAD su iznele niz prilično zanimljivih, čak i korisnih predloga za razmatranje. Amerikanci bi vrlo lako mogli da izvrše pravi pritisak i pravi uticaj na Kijev“, rekao je Ušakov hvaleći sposobnot Vašingtona za uticaj na Ukrajinu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nedavno rekao da SAD uslovljavaju garantovanje bezbednosti Ukrajine posle rata time da ona ustupi deo svoje teritorije Rusiji, posebno Donbas, na istoku.

Državni SAD sekretar Marko Rubio (Marco) je potom rekao da je to „laž“ ukrajinskog predsednika.

Američki ministar je ponovio da ne vrši pritisak na Kijev da ustupi teritoriju.

„Objasnili smo ukrajinskoj strani šta Rusi zahtevaju. Mi se za to ne zalažemo. Mi smo to izložili. Izbor je njihov. Nije na nama da odlučujemo umesto njih. Nikada im nismo rekli da moraju da prihvate ili odbiju“, dodao je Rubio.

Rubio je rekao i da se bilo kakve garancije bezbednosti Ukrajine mogu dati tek po završetku rata, tvrdeći da bi takva mera pre postizanja sporazuma predstavljala direktno učešće u sukobu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com