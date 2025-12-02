Putinov savetnik: Sastanak u Kremlju SAD i Rusije o Ukrajini bio produktivan, ali još ima posla

Sastanak u Kremlju delegacija Rusije i SAD o okončavanju skoro četvorogodišnjeg rata u Ukrajini bio je „produktivan, ali još ima mnogo posla“, rekao je noćas novinarima Jurij Ušakov, viši savetnik predsednika Vladimira Putina.

Putin se sastao sa Stivom Vitkofom, izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa, i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom. Razgovor u okviru obnovljenog napora Trampove administracije da posreduje u mirovnom sporazumu, počeo je u utorak oko 19.40, a završio se pet sati kasnije, oko jedan sat posle ponoći, u sredu. Obe strane su se složile da ne otkrivaju suštinu razgovora.

Pre nekoliko dana su američki zvaničnici razgovarali sa ukrajinskim timom na Floridi, u SAD, a američki državni sekretar Marko Rubio je taj sastanak opisao oprezno optimistično.

U središtu napora je Trampov mirovni plan koji je postao javan prošlog meseca jer je procureo u medije i izazvao zabrinutost zbog toga što je u velikoj meri naklonjen Moskvi. U predlogu plana su neki od ključnih zahteva Kremlja koje je Kijev odbacio kao neprihvatljive, kakav je da Ukrajina preda Rusiji ceo istočni region Donbasa i odustane od pridruživanja NATO-u. Pregovarači su potom naznačili da se okvir plana promenio, ali nije jasno kako.

U utorak je Putin optužio evropske saveznike Kijeva da sabotiraju napore koje predvode SAD da se okonča rat u Ukrajini.

„Oni nemaju mirovnu agendu, oni su na strani rata“, rekao je Putin o Evropljanima.

Te Putinove ocene izgleda da su njegov najnoviji pokušaj da poseje razdor između Trampa i evropskih zemalja i postavi temelje za oslobađanje Moskve krivice za izostanak napretka ka miru.

Optužio je Evropu da menja mirovne predloge „zahtevima koji su apsolutno neprihvatljivi za Rusiju“ čime „blokira ceo mirovni proces“,a za to okrivljuje Moskvu. Takođe je ponovio svoj dugogodišnji stav da Rusija nema planove da napadne Evropu mada tu zabrinutost često izražavaju neke evropske zemlje.

„Ali, ako Evropa iznenada želi da povede rat s nama i počne ga, mi smo spremni. U to nema sumnje“, rekao je Putin.

Rusija je rat počela 2022. godine potpunom invazijom na Ukrajinu, susednu suverenu državu, a evropske vlade su od tada potrošile milijarde dolara da finansijski i vojno podrže Ukrajinu, da se odviknu od energetske zavisnosti od Rusije i da ojačaju sopstvene vojske kako bi odvratile Moskvu od okupiranja više teritorije.

Evropljani brinu da će, ako Rusija dobije ono što želi u Ukrajini, imati slobodu da preti ili poremeti druge evropske zemlje,koje su se već suočile sa upadima ruskih dronova i borbenih aviona i s navodnom široko rasprostranjenom ruskom kampanjom sabotaže.

Trampov mirovni plan oslanja se na Evropu da obezbedi najveći deo finansiranja i bezbednosnih garancija za posleratnu Ukrajinu, iako se čini da nijedan zvaničnik Evrope nije bio konsultovan o prvobitnom planu. Zato su evropske vlade insistirale da osiguraju da mirovni napori reše i njihove zabrinutosti.

Poklapajući se sa Vitkofovim putovanjem, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski otputovao je u Irsku, nastavljajući posete evropskim zemljama koje su pomogle njegovoj zemlji da se održi u borbi protiv ruske invazije.

Zelenski je u utorak rekao da brzo očekuje izveštaje američkih izaslanika iz Moskve o tome da li bi razgovori mogli da nastave pošto je Trampov početni plan od 28 tačaka sveden na 20 stavki u razgovorima u nedelju američkih i ukrajinskih zvaničnika na Floridi.

„Budućnost i sledeći koraci zavise od tih signala“, rekao je Zelenski novinarima u Dablinu sa irskim premijerom Majklom Martinom.

„Ako signali pokažu fer-plej prema našim partnerima, onda bismo se mogli uskoro sastati sa američkom delegacijom“, rekao je on.

„Ima mnogo dijaloga, ali su nam potrebni rezultati. Naši ljudi ginu svakog dana“, rekao je Zelenski. „Spreman sam… da se sastanem sa predsednikom Trampom. Sve zavisi od današnjih razgovora“, dodao je on.

Posle višemesečne frustracije u pokušajima da zaustavi borbe, Tramp je razaslao zvaničnike kako bi dobio podršku za svoje mirovne predloge. Razgovori su do sada išli uporedo, a državni sekretar Marko Rubio je seo sa ukrajinskim zvaničnicima.

Zelenski je rekao da se u utorak sastao sa ukrajinskom delegacijom koja se vratila sa pregovora sa američkim predstavnicima na Floridi. Rubio je rekao da ima napretka, ali „ima još posla“.

Zelenski je rekao da su se pregovori na Floridi vodili dokumentom koji su obe strane sastavile na ranijem sastanku u Ženevi. Ukrajinski lider je rekao da je taj dokument sada „finalizovan“, iako nije objasnio šta to znači.

Ukrajinske diplomate rade na tome da osiguraju da su evropski partneri „značajno uključeni“ u donošenje odluka, napisao je Zelenski u aplikaciji za razmenu poruka Telegram i upozorio na ono što je nazvao „ruskim dezinformativnim kampanjama usmerenim na upravljanje pregovorima“.

Zelenski se sastao sa političkim liderima i poslanicima u Dablinu tokom svoje prve zvanične posete. Irska je zvanično neutralna i nije članica NATO-a, ali je poslala „nesmrtonosnu vojnu opremu“ Ukrajini. Više od 100.000 Ukrajinaca se preselilo u Irsku otkako je Rusija pokrenula rat 24. februara 2022. godine.

Iako bi konsultacije ove nedelje mogle da pokrenu napredak procesa ka miru, javno je malo detalja. Ostaje nejasno kako će izaslanici premostiti jaz između dve strane oko osnovnih razlika kao što je ko zadržava koju teritoriju. Evropski zvaničnici kažu da će put do mira biti dug.

Evropski lideri žele da se njihov glas čuje pošto ih je Vašington uglavnom ignorisao. Takođe rade na budućim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.

Zelenski je u ponedeljak bio u Parizu, a predsednik Francuske Emanuel Makron je rekao da su razgovarali telefonom sa Vitkofom. Takođe su razgovarali sa liderima osam evropskih država, kao i sa visokim zvaničnicima Evropske unije i generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

Diplomate se suočavaju sa teškoćama u pokušaju da premostite ruske i ukrajinske razlike i da ih ubede da postignu kompromise. Ključne prepreke – o tome da li Kijev treba da ustupi teritoriju Moskvi i kako da obezbedi buduću bezbednost Ukrajine izgleda da nisunerešene.

Zelenski je pod velikim pritiskom u jednom od najmračnijih perioda rata za svoju zemlju. Pored upravljanja diplomatskim pritiskom, mora da nađe novac da Ukrajinu „održi na površini“, da se pozabavi korupcijskim skandalom koji je dospeo do vrha njegove vlade i da drži Rusiju na odstojanju na bojnom polju.

Kremlj je u ponedeljak kasno uveče tvrdio da su ruske snage zauzele ključni grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine. Zelenski je, međutim, u Parizu rekao da su borbe u Pokrovsku i dalje trajale u ponedeljak.

Ukrajinski Generalštab je u utorak takođe negirao tvrdnje Rusije da su njene snage zauzele Pokrovsk, rekavši da je to propagandni trik. Ukrajinska vojska priprema dodatne logističke rute za snabdevanje trupa u tom području, navodi se u objavi na Fejsbuku.

