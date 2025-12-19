Putinova godišnja konferencija: Neobične kritičke poruke građana, vanzemaljci i prosidba

Godišnju konferenciju za medije predsednika Rusije Vladimira Putina, koja je danas održana u Moskvi, obeležili su bizarni momenti i povremeni kritički tonovi, koje su uputili obični građani, izražavajući frustraciju putem nefiltriranih tekstualnih poruka.

Tokom događaja, koji je trajao četiri i po sata, na velikom ekranu u sali povremeno su se pojavljivali sarkastični komentari iz SMS poruka poslatih Putinu, u delu konferencije pod nazivom „Direktna linija“, navodi agencija Rojters.

„Ne direktna linija, već cirkus“, pisalo je u jednom takvom komentaru.

Autori najmanje dve SMS poruke žalili su se na prekide internet signala, dok je u jednoj izneta primedba da je voda iz česme u gradu Saransku boje rđe.

Mogla se pročitati i osuda Roskomnadzora, ruskog nadzornog organa za komunikacije koji je blokirao ili ograničio pristup stranim tehnološkim platformama, uključujući Votsap, Jutjub i Snepčet.

„Blokirajte sam Roskomnadzor!“, napisao je autor te poruke.

U poruci, čiji je autor aludirao na stanje ruske ekonomije, bilo je pitanje zašto su obični Rusi u gorem položaju od ljudi u Papui Novoj Gvineji.

Pažnju je privukla i poruka, čiji je autor aludirao na vladajuću Jedinstvenu Rusiju: „Gledajući život u zemlji, čudno je da (ta stranka) osvaja većinu na izborima! Možda su izbori fikcija?“

Kremlj za sada nije komentarisao pojavu takvih poruka na pažljivo planiranom događaju koji prate milioni Rusa. Putin takođe nije pominjao te poruke.

Dominantna tema maratonske konferencije, kao što se i očekivalo, bio je ruski rat u Ukrajini, ali je Putin odgovorio i na mnoštvo neobičnih pitanja građana koji su iskoristili retku priliku da ga pitaju o bilo čemu.

Jedna Kristina je pitala Putina o vanzemaljcima u svemiru, a jedan dečak je želeo da zna da li se predsednik vozi inkognito po Moskvi da bi dobio informacije o tome šta se dešava. Putin mu je odgovorio da to ponekad čini.

Kiril Bažanov, 23-godišnji student sa crvenom mašnom i cvetom u rupici za dugme, zaprosio je svoju devojku Olgu, koja je, prema njegovim rečima, gledala konferenciju na televiziji. Bažanov je pozvao Putina na venčanje, a zatim mu je postavio pitanje o finansijskoj podršci mladim porodicama.

Na komentar jednog čoveka da bi Rusija trebalo da podigne spomenik persijskom pesniku Omaru Hajamu, Putin je rekao da je to „dobra ideja“ i da će vlast „svakako razmisliti o tome“.

Godišnju konferenciju, koja obično traje najmanje četiri sata, Kremlj predstavlja kao dokaz da Putin vodi računa o brigama običnih ljudi i da je spreman da odgovori na pitanja o bilo kojoj temi.

Kremlj je saopštio da je za današnji događaj stiglo više od 2,5 miliona pitanja građana iz cele Rusije. Odabrana pitanja Putinu su postavljali moderatori ili ljudi u publici koji su nastojali da privuku njegovu pažnju mašući papirima s nazivima mesta iz kojih su ili lokalnih medija.

(Beta)

