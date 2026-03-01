Putinovo saučešće: Ubistvo Hamneija prekršilo sve norme ljudskog morala

Ruski predsednik Vladimir Putin izrazio je danas saučešće povodom smrti iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, saopštio je Kremlj.

Putin je za Hamneijevu smrt rekao da je „cinično ubistvo koje je prekršilo sve norme ljudskog morala i međunarodnog prava“.

„Hamnei će biti upamćen kao izuzetan državnik koji je dao ogroman lični doprinos razvoju prijateljskih rusko-iranskih odnosa“, naveo je Putin, prenosi Rojters.

Iran je jutros potvrdio da je ajatolah Ali Hamnei ubijen u napadima SAD i Izraela.

(Beta)

