PZP o rušenju kuća u Vrbasu i Somboru: Zaustaviti praksu uništavanja kulturnih dobara

Pokret za preokret (PZP) saopštio je danas da su srušene „Vila Šmit“ u Vrbasu i kuća u Somboru u kojoj su živeli pesnik Laza Kostić i slikar Dragan Stojkov, te ocenio da takva praksa uništavanja kulturnih dobara mora da se zaustavi.

PZP je u saopštenju naveo da su te građevine, uprkos svom „nemerljivom kulturnom značaju“, završile pod bagerima investitora uz, kako tvrde, ćutanje institucija koje bi trebalo da ih štite.

„Vila Šmit u Vrbasu bila je primer secesijske arhitekture i kulturnog identiteta Bačke, dok je Bajski sokak u Somboru, danas Vojvođanska ulica, stavljen pod prethodnu zaštitu kao kulturno-istorijska celina“, saopštili su.

Njihovo uništavanje, kako piše u saopštenju, „u svega dva dana jasno pokazuje da režim sistematski uništava sve što vredi u zemlji i da kulturna dobra nisu vredna zaštite ako stoje na putu investitorskim interesima“.

PZP je dodao da su u Novom Sadu pre nekoliko godina srušene i „trščare“, četiri kuće stare oko 250 godina koje su bile pod zaštitom, a na čijem mestu je izgrađen stambeni kompleks.

Naveli su da „ta praksa sistematskog uništavanja kulturnih dobara mora hitno da se zaustavi, a odgovorni da snose posledice“.

Ukazali su i da „Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture i Pokrajinska vlada, na čelu sa Majom Gojković, nečinjenjem omogućavaju da istorija i identitet budu predati investitorskim interesima“.

(Beta)

