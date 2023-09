Rada Trajković: Bilo bi veoma pogubno po srpski narod ako bi Srpska lista politički preživela

Političarka s Kosova Rada Trajković izjavila je danas da bi po srpski narod na Kosovu i Metohiji i državu Srbiju bilo veoma pogubno ako bi stranka Srpska lista politički preživela.

Trajković je u intervjuu agenciji Beta kazala da Srpska lista realno nikada nije imala podršku srpskog naroda na Kosovu.

„Srpska lista je dobijala glasove zbog ucena i terora koji je sprovodila nad Srbima. Ta stranka je ekspozitura Aleksandra Vučića koju su prihvatili albanski lideri i predstavnici međunarodne zajednice, jer je jedina uloga Srpske liste bila da kroz učešće u kosovskim institucijama bezpogovorno implementira sve dogovore iz Brisela“, ocenila je ona.

Na pitanje šta će biti sa Srpskom listom s obzirom na učešće njenog potpredsednika Milana Radoičića u oružanim sukobima u Banjskoj, Trajković je kazala da će to zavisiti i od odnosa države Srbije prema Radoičiću.

„Bilo bi veoma pogubno po srpski narod na Kosovu i Metohiji i državu Srbiju ako bi Srpska lista politički preživela. Ukoliko Beograd ne bude efikasno sankcionisao Radoičića, sudbina i srpske liste i Vučićeve vlasti biće zapečaćena. Oružanim upadom na sever Kosova, Radoičić se predstavio kao predstavnik terorističke organizacije nalik Hamasu“, naglasila je Trajković.

Upitana da prokomentariše to što je Radoičić sve do 24. septembra bio najbliži saradnik predsednika Vučića po pitanju Kosova i Metohije, Trajković je rekla da su Radoičić i Zvonko Veselinović imali veoma važnu ulogu u kadrovskim rešenjima u Bebednosno informativnoj agenciji (BIA) i u vojnim obaveštajnim agencijama Srbije.

„Radoičić i Veselinović su u bezbednosnim agencijama postavljali ‘kadrove’ koji su bili odgovorni ne samo za prostor Kosova i Metohije već i u ostatku Srbije. Njihov uticaj kod važnih ljudi u bezbednosnom sistemu je bio ogroman i njihova preporuka je mnogo značila Vučiću i premijerki Ani Brnabić“, kazala je ona.

Komentarišući ostavku Milana Radoičića na mesto potpredsednika Srpske liste, Trajković je rekla da članovi Srpske liste nisu imali „dovoljno snage“ da se ograde od Radoičića i da ga isključe iz stranke.

„Srpska lista nije napravila otklon od Radoičića koji bi suštinski njima stvorio mogućnost da u nekom segmentu prežive na političkoj sceni Kosova. Srpska lista nije pružila šansu ni Srbima na Kosovu da se ograde od Radoičića i njegovih najbližih saradnika“, ocenila je.

Najveća nesreća po srpski narod bi bila, dodala je, ako bi Srpska lista, posle svega što su uradili u poslednjih desetak godina i posle događaja u Banjskoj, politički preživela.

„Iza Srpske liste ne postoji srpska institucija na Kosovu i Metohiji koja nije kompromitovana“, navela je.

Upitana kakve će posledice biti po srpski narod na Kosovu nakon događaja u Banjskoj, Trajković je kazala da će to zavisiti od poruka iz Beograda.

„Opozicija bi trebalo da pruži maksimalnu podršku Srbima na Kosovu, ali njihova sudbina u ovom trenutku najviše zavisi od Aleksandra Vučića. Vučić mora da prestane s kampanjom koja nije u funkciji smirivanja strasti, jer se na Kosovu strah i antagonizmi dolivaju sa svake strane. Kada se jedan prostor prepusti mafiji i neodgovornim ljudima iza njih ne ostane ništa“, istakla je ona.

Komentarišući odnos kosovskog premijera Aljbina Kurtija prema severu Kosova, Trajković je rekla da su Kurtija, pred međunarodnom zajednicom, rehabilitovali Milan Radoičić i oni, kako je navela, koji stoje iza njega.

„Radoičić i njegovi nadređeni su pomogli Kurtiju da se on rehabilituje pred međunarodnom zajednicom. Kurtija je Zapad do 24. septembra doživljavao kao problem, ali on je sada u procesu rehabilitacije. Sve što se sada dešava na severu Kosova je pod najstrožom kontrolom međunarodnih faktora i zato verujem da oni neće dozvoliti da se situacija pogorša, da će biti formirana Zajednica srpskih opština i da srpski narod neće biti primoran da napušta Kosovo“, zaključila je Trajković.

(Beta)

