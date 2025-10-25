Radar: Pomoćnik direktora policije Šašić svojevoljno otišao u prevremenu penziju

Nekoliko rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova, među kojima je i pomoćnik direktora policije Zoran Šašić, svojevoljno su otišli u prevremenu penziju, javlja nedeljnik Radar.

Šašić, koji je donedavno bio i zamenik načelnika Uprave kriminalističke policije, ali i drugi rukovodioci u MUP-u, otišli su u prevremene invalidske penzije.

Radar dodaje da se Šašić početkom avgusta „našao na udaru“ provladinih tabloida, nakon što su objavili da se u jednom beogradskom restoranu sastao sa Ivanom Pomoriški, šeficom Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Šest meseci pre toga, pomoćnika direktora policije je odlikovao predsednik Aleksandar Vučić, povodom Dana državnosti Srbije.

Vučić mu je tada svečano uručio „Orden zasluga za odbranu i bezbednost trećeg stepena za natprosečno, uzorno i časno izvršavanje dužnosti i zadataka u oblasti odbrane i bezbednosti“.

