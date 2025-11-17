Radar: Vlada odobrila zakup bez naknade za parcele na kojima je kompleks Generalštaba

Parcele u centru Beograda, na kojima se nalazi kompleks Generalštab, biće date u zakup bez naknade na 99 godina novoosnovanoj firmi, u kojoj će će većinski udeo od 77,5 odsto imati kompanija „Atlantic Incubation Partners“ u vlasništvu Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, dok će udeo Srbije biti ostatak od 22,5 odsto, preneo je danas Radar.

Kada tri kule, od po 135 metara, budu sagrađene na toj lokaciji i dobiju pravosnažnu upotrebnu dozvolu zakupac stiče pravo svojine, odnosno postaje vlasnik zemljišta, predviđeno je Ugovorom o zakupu, koji će se sklopiti sa novoosnovanom firmom zakupcem, u kojoj će Kušnerova kompanija imati većinsko vlasništvo, dok državu Srbiju u ovom poslu zastupa Direkcija za imovinu kao zakupodavac, piše Radar.

U Preambuli ovog ugovora navodi se da je Ugovor o investiranju zaključen u skladu sa Sporazumom o saradnji Vlade Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je ratifikovan u Skupštini Srbije 15. marta 2013. i objavljen u Službenom glasniku kao međunarodni ugovor.

U tom dokumentu se navodi i da taj sporazum predviđa davanje u zakup zemljišta potrebnog za razvoj projekta na mestu Generalštaba i to bez ikakve naknade.

Uz to, navodi se i da je besplatan zakup odobren i posebnim Zaključkom Vlade.

U ovom ugovoru navedeno je i da će država predati novoosnovanoj firmi zemljište, bez ikakvih tereta i očišćeno, a to znači da je potrebno prethodno ukloniti sve nadzemne strukture, instalacije i objekte, sve podzemne strukture, poput podruma, tunela, bunkera, predmete od istorijskog značaja, kao i kanalizaciju, vodovod, električnu mrežu, kablove.

Takođe, neophodno je ukloniti i neeksplodirana ubojna sredstva.

Radar je u svom tekstu objavio ceo Ugovor o zakupu, koji je deo dogovora postignutog u maju 2024, godinu i po pre nego što je Skupština Srbije usvojila leks specijalis, kojim je vlast, kako je navedeno, nastojala da retroaktivno ozakoni mnoge sporne elemente sporazuma koji je zaključila sa firmom Džareda Kušnera.

(Beta)

