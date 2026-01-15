Radar: Vlada Srbije u decembru napravila minus u državnoj kasi od 1,6 milijardi evra

„Ministarstvo finansija Siniše Malog javno se pohvalilo da je deficit budžeta do kraja novembra 2025. bio manji od 80 milijardi dinara, ali je đavo odneo šalu u decembru, kada je taj manjak bio dva i po puta veći nego u prethodnih 11 meseci, jer su rashodi za 191 milijardu premašili prihode“, navodi se na sajtu Radara.

Samo u decembru 2025. u budžetu Srbije napravljen je minus od 1,63 milijarde evra. Iako će ti podaci biti zvanično objavljeni tek početkom februara, iz dobro obaveštenih izvora Radar saznaje da je u decembru Vlada oborila sve dosadašnje rekorde, jer je uspela da za samo mesec dana potroši 399 milijardi dinara, više nego ikada u modernoj istoriji Srbije.

Paralelno sa tim, oborila je još jedan rekord, jer je potrošila čak 191,2 milijarde više nego što je uspela da tog meseca naplati od svih poreskih obveznika, s obzirom na to da su ukupni prihodi budžeta u decembru bili 207,8 milijardi dinara.

Istovremeno, većina domaćih medija posle božićnih praznika, 8. januara, objavila je vest na osnovu saopštenja Ministarstva finansija da je od početka januara do kraja novembra prošle godine minus u državnoj kasi bio samo 79,6 milijardi dinara i da je „to za 114,4 milijarde dinara bolje od budžetskog plana, s obzirom na to da je planiran deficit od 194 milijarde dinara“.

Privid o stabilnim i zdravim javnim finansijama dodatno je pojačan isticanjem u prvi plan podatka da je deficit u novembru bio samo dve milijarde dinara.

„I ništa tu ne bi bio problem da i pre praznika ministar finansija Siniša Mali već nije raspolagao i podacima za decembar, koji bitno kvare sliku o stanju u državnoj kasi, u kojoj je na kraju 2025. minus dostigao 270,8 milijardi dinara, odnosno 2,3 milijarde evra. Ili nije hteo da kvari praznično raspoloženje, koje su pojedinim građanima u zavejanim selima ionako pokvarile nestašice električne energije“, piše Radar.

Dodaje se da ono što mnogo više od samog deficita brine je tempo kojim je on rastao poslednjeg meseca prošle godine, jer se stiče utisak da je vlast nemilice trošila javni novac. Samo u decembru napravljen je manjak u državnoj kasi 2,4 puta veći nego u prethodnih 11 meseci. Što i nije nikakvo čudo ako se ima u vidu da je Vlada prošlog meseca svakog dana u proseku trošila 109,7 miliona evra ili skoro 4,6 miliona evra na sat.

(Beta)

