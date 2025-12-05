Radev: Uključivanje Bugara u Ustav značajno će ubrzati put S. Makedonije ka EU

Bugarski predsednik Rumen Radev ocenio je da će uključivanje Bugara u Ustav Severne Makedonije značajno ubrzati njen put ka Evropskoj uniji (EU).

Kako je saopštio kabinet predsednika Bugarske, on je to rekao na sastanku sa predstavnicima bugarskih organizacija iz Severne Makedonije – iz gradova Bitolja, Ohrida, Skoplja, Prilepa, Kavadarca i Kočana.

„Nadam se da će naš jugozapadni sused to učiniti što je pre moguće, kako bi otvorio vrata pregovorima o punopravnom članstvu“, rekao je Radev.

Bugarski predsednik je istakao da je dužnost svake demokratske države da efikasno štiti prava svih svojih građana i garantuje njihovo pravo na samoopredeljenje.

„Svi se nadamo da će integracija Republike Severne Makedonije doći što je pre moguće, ali to ne može biti na štetu prava bugarske zajednice u zemlji“, rekao je Radev, dodajući da se nada da će vlasti u Skoplju Makedoniji sprovesti sporazum EU iz 2022. godine.

Prema rečima Radeva, upravo su Bugari iz Severne Makedonije prvi pokrenuli pitanje efikasnog garantovanja svojih prava u sopstvenoj zemlji i to je danas interes ne samo svih bugarskih institucija, već i EU.

Severnoj Makedoniji su zbog bilateralnog problema sa Bugarskom, koji je postao deo Pregovaračkog okvira, blokirani pregovori o pristupanju Evropskoj uniji.

Skoplje je u julu 2022. formalno počelo „prvu fazu“ pregovora sa EU, ali da bi prešlo u „drugu fazu“ i počelo da otvara poglavlja mora da uvede Bugare u Ustav, što stranka premijera Hristijana Mickoskog VMRO DPMNE blokira i za ispunjavanje te obaveze traži garancije EU da će to biti poslednji bilateralni uslov u pristupnim pregovorima.

