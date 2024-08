Radić: Hrvatska odluka o vojnom roku motivisana regionalnim odnosima

Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je danas da je odluka Hrvatske da od naredne godine obnovi obavezu služenja vojnog roka nešto što nema veze sa ratom u Ukrajini, već je isključivo posledica regionalnih odnosa i dodao da je time pretekla Srbiju koja već godinama razmišlja o tome.

„Odluka Hrvatske da se vrati na koncept oružanih snaga u punom formatu je politička. To nije nešto što je vezano za NATO nego se može jedino staviti u kontekst regionalnih odnosa. Zvanični Zagreb je time pokazao da želi puni vojni potencijal i mogućnost razvoja masovnih snaga u ratu“, rekao je Radić agenciji Beta.

Hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić izjavio je ranije danas da će obavezni vojni rok u toj zemlji biti uveden od 1. januara i da će trajati dva meseca.

Radić je rekao da se u Srbiji još od 2017. godine priča o takvoj mogućnosti, i da je tu temu u opticaj uveo lično predsednik Aleksandar Vučić, ali da do sada nije doneta ključna odluka o tome niti je omogućena pravna konstrukcija za tako nešto.

„Sada su nas Hrvati pretekli i to je nešto što je deo regionalnog nadmetanja i gradnje vojnih potencijala. Kontekst rata u Ukrajini jeste zaista vratio tu ideju o jačanju vojnih potencijala, ali tu se uglavnom misli na jačanje postojećih profesionalnih sastava. Ovo je nešto drugo i tiče se obnove opšte vojne obaveze koja treba da omogući popunu masovne vojske ratnog razvoja“, rekao je Radić.

On je rekao da je odluka da vojni rok u Hrvatskoj traje samo dva meseca posledica kompromisa da se reši određeni problem ali da se ne optereti javno mnjenje.

„Razni su pogledi na to koliko vojni rok treba da traje. Ako želite vojsku samo za popunu rezerve, onda može da traje i dva meseca. Za potpuno osposobljenog vojnika mora više od toga, od četiri do šest meseci, pa možda i duže. Ali pitanje je i kako će javno mnjenje to da izdrži. Međutim, kod nas nije bilo ozbiljne javne rasprave u kojoj bi učestvovala zainteresovana stručna javnost već svi samo ponavljaju ono što političari kažu“, rekao je Radić.

(Beta)

