Radio Sto plus: Sednica Saveta DUNP-a u petak, Dolićanin ostaje rektorka

Sednica Saveta Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) biće održana u petak u Beogradu, na kojoj bi, po nezvaničnim informacijama Sto plus radija, aktuelnoj rektorki Zani Dolićanin trebalo da bude produžen mandat.

Kako saznaju, konkurs za izbor rektora najverovatnije će biti poništen.

Dolićanin je za rektorku Državnog univerziteta izabrana sredinom oktobra 2022. i uskoro joj ističe trogodišnji mandat.

Deo studenata i profesora te visokoškolske ustanove, kao i pojedine političke partije, poslednjih meseci su zahtevali da ona podnese ostavku i tražili od državnih organa da „uvede prinudnu upravu“.

Oni je smatraju odgovornom za loše upravljanje Univerzitetom, gubitak akreditacija za pojedine studijske programe i odlazak brojnih profesora.

Prema nezvaničnim informacijama Sto plus radija, Dolićanin je pre mesec dana državnim organima ponudila ostavku, ali je oni nisu prihvatili.

Savet je najviši organ upravljanja Državnim univerzitetom, ima 20 članova od kojih su 11 predstavnici te visokoobrazovne ustanove.

Među njima je šest iz reda nastavnika, dva iz reda saradnika i tri iz reda nenastavnog osoblja.

Šest predstavnika daje osnivač, u ovom slučaju vlada Srbije, dok su tri člana saveta studenti.

Savet Državnog univerziteta donosi Statut, bira i razrešava rektora, razmatra i usvaja finansijske planove, visine školarine, ali i ostala strateška dokumenta o razvoju i programu rada te ustanove.

Predsednik Saveta Državnog univerziteta je Benin Murić, a od profesora u tom telu se nalaze i Andrijana Maksimović, Ernad Kahrović, Sabina Zejnelagić, Enes Kačapor i Elvis Mahmutović.

Članovi Saveta, kao predstavnici asistenata, su Danilo Dragović i Denis Demirović, a nenastavnog osoblja Biljana Dumić, Selvija Hamidović i Dževad Daca.

Studenti u tom telu su Mina Ćorović, Samra Kurtanović i Anesa Bogućanin.

Na predlog vlade Srbije u Savet su imenovani Branko Kovačević, Rade Doroslovački, Časlav Mitrović, Izet Suljović, Esad Hodžić i Dejan Kulundžić.

(Beta)

