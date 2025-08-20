Radivoju Jovoviću zatvorski pritvor do 30 dana, Isidori Čeleketić kućni pritvor do tri meseca

Pokrajinskom poslaniku Pokreta slobodnih građana (PSG) Radivoju Jovoviću određen je pritvor u trajanju do 30 dana u zatvoru na Klisi, dok je aktivistkinji PSG Isidori Čeleketić određen kućni pritvor u trajanju do tri meseca.

Policija je privela Jovovića u utorak, 19. avgusta tokom blokade novosadskog suda, kada je pokušao da prođe do četvrtog ulaza u sud. Par sati kasnije privedena je i njegova devojka Isidora Čel.

Kako su saopštili iz novosadske policije, oni se sumnjiče da su sprečavali službeno lice u vršenju službene dužnosti, odnosno da su „tokom neprijavljenog javnog okupljanja ispred Osnovnog suda u Novom Sadu, fizički sprečavali javnog tužioca da uđe u zgradu suda“.

Policija Jovovića sumnjiči i da je odgurnuo policijskog službenika i da ga je vređao, pa se on tereti i za krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Pokret slobodnih građana (PSG) je upozorio je danas da je „najprogonjenija politička organizacija u Srbiji – sa najvećim brojem političkih zatvorenika“, uz podsećanje da su juče uhapšeni pokrajinski poslanik Radivoje Jovović, i članice Isidora Čeleketić i Teodora Berak, a da je danas njihovim članovima produžen kućni pritvor na još tri meseca.

„Produženje pritvora članovima PSG-a koji su u pritvoru već više od pet meseci, je mera koja ozbiljno zadire u osnovna ljudska prava i koja se, prema zakonu, sme primenjivati samo kao izuzetak, a ne kao pravilo“, poručuju iz PSG.

Iz ove stranke ocenjuju da je jasno da se radi „o koordinisanom udaru“ na taj pokret, sa ciljem da se uguši svaki glas otpora i obeshrabre svi koji žele slobodnu i demokratsku Srbiju.

Iz te stranke pozivaju i Evropsku uniju, Savet Evrope i sve relevantne međunarodne organizacije da hitno obrate pažnju na „sistemski progon članova Pokreta slobodnih građana“, ističući da Srbija danas ima političke zatvorenike, dok su institucije države pretvorene u „instrument represije vlasti“.

(Beta)

