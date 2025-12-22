Radnici Apoteka Beograd ispred skupštine Grada nezadovoljni predlogom vlasti o sudbini firme

Zaposleni u preduzeću „Apoteka Beograd“ počeli su da se okupljaju ispred gradske skupštine, nezadovljni predlogom vlasti o reševanju problema te ustanove putem javno-privatnog partnerstva.

Radnici Apoteka Jelena Borović je za N1 kazala da su zaposleni odlučni u nameri da Apoteke ostanu u vlasništvu grada, te da će ostati ispred gradske skupštine dok bude trajala sednica, kako bi odbornicama a pre svega predsedniku gradske skupštine Nikoli Nikodijeviću, direktno preneli šta su njihovi zahtevi.

Na današnji dan zaposlenima kasni osam zarada i nije jasno da li će od januara naredne godine imati zdravstveno osiguranje, rekla je jedna od zaposlenih te ustanove.

Pozvala je građane da im se pridruže a podržao ih je i opozcioni Zeleno levi front (ZLF).

„Zdravlje ne sme da zavisi od profita! Dođite da pokažemo da Beograd ne pristaje na ovo!“, naveo je u objavi ZLF.

Predsednica Sindikata „Opstanak“ u Apoteci Beograd Jelena Šikuljak je rekla da su šokirani dokumentom Gradskog veća kojim se predlaže javno-privatno partnerstvo i koncesija, dodajući da je bilo mnogo drugih rešenja, koja nisu pokušana.

Ona je za Inajsder rekla i da se u tom predlogu vlasti ne vidi ko su privatnici koji su zainteresovani da kupe brend Apoteke Beograd.

„Iz ovog dokumenta nam nije jasno na koji način se definišu uslovi našeg budućeg rada, jer mi smo javna ustanova i mi smo ti koji treba da sprovode tu primarnu zdravstvenu zaštitu, kako se navodi u ovoj informaciji“, rekla je Šikuljak.

Pred početak današnje sednice Skupštine Grada Beograda, odbornicima je podeljena informacija Gradskog veća u kojoj se predlaže da se problem Apoteka Beograd reši preduzimanjem radnji predviđenih Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama.

Kako se navodi u dokumentu, paralelno sa predlogom da odbornici usvoje ovaj dokument, predlaže se i Sekretarijatu za zdravstvo da usvoji zaključak koji bi išao u tom pravcu.

(Beta)

