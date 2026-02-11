Radnici Apoteka Beograd ponovo protestovali pred Vladom Srbije, traže razgovor sa premijerom

Radnici Apoteka "Beograd" protestovali su danas ispred Vlade Srbije zbog neisplaćenih devet zarada i predali zahtev za razgovor sa premijerom Srbije Đurom Macutom, kako bi se rešio status te ustanove.

Predsednica sindikata „Opstanak“, Jelena Šikuljak rekla je za Betu da će radnici te ustanove svaki dan dolaziti na protest pred Vladu Srbije dok ih ne primi premijer Macut.

„Ovaj problem sa Apotekama ‘Beograd’ mora pod hitno da se reši jer nam je neisplaćeno devet zarada“, rekla je Šikuljak.

Dodala je da apoteke od 1. septembra 2025. prodaju lekove isključivo iz zaliha jer nisu sklopljeni novi jednogodišnji ugovori sa dobavljačima.

Zalihe lekova su, prema njenim rečima, pale na oko 30 odsto od pune snabdevenosti.

Šikuljak je rekla da nemaju nikakav kontakt sa Gradom Beogradom koji je osnivač te ustanove, jer se ta aktuelna vlast zalaže za davanje Apoteka „Beograd“ u koncesiju, ali da taj postupak, prema njenoj informaciji, još nije pokrenut.

Zaposleni u toj ustanovi ocenili su da je „propast“ te ustanove počela 2012. godine, kada je država uvela centralizovan sistem javnih nabavki za kupovinu lekova na recept.

Privatne apoteke su, kako su naveli, imale mogućnost da slobodno biraju dobavljače na tržištu i ugovaraju uslove kupovine i odlaganje plaćanja, a za Apoteku „Beograd“ to je radio Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO).

(Beta)

