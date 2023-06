Radnici fabrike obuće Falk Ist u Knjaževcu nastavili štrajk, traže veće zarade

Radnici fabrike obuće Falk Ist u Knjaževcu nastavili su danas štrajk, a glavni zahtev je povećanje zarada za deset odsto, rekao je predsednik sindikata „Sloga“ Uroš Savić.

On je agenciji Beta kazao da su se radnici jutros okupili u fabrici i da će napraviti protesnu šetnju do opštine i nazad do fabrike, skup je prijavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova, a saobraćaj glavom ulicom, Ulicom kneza Miloša i ostalima, kojima će proći kolona, će biti blokiran.

„Ićićemo do opštine sa namerom da saopštimo probleme predsedniku opštine ako bude imao volje da nas sasluša“, rekao je Savić.

Dodao je ih rukovodstvo fabrike nije tokom vikenda kontaktiralo, a pre 2. juna, kada je počeo štrajk, je nudilo mogućnost da pregovara sa predstavnicima radnika, ali ne i sa predstavnicima tog sindikata koji je jedini reperezentativan u fabrici i predvodi protest, ali su zaposleni odbili tu ponudu.

Radnici, kako je rekao, traže osim povećanja zarada i da se stimulativni dodatak za redovno dolaženje na posao sa 2.000 poveća na 5.000 dinara i da se poveća naknada za topli obrok sa 150 dinara na 200 dinara.

Od 1.000 radnika u fabrici u štrajku učestvuje oko 800, a radi samo nekoliko odeljenja koja mogu samostalno da proizvode i nisu vezana za serijsku proizvodnju.

Savić je rekao da je prosečna plata u fabrici oko 50.000 dinara, ali da je taj iznos visoka inflacija obezvredila.

Italijanska firma Falk Ist kupila je 2008. nekadašnju fabriku obuće Leda. Radnici su prvi put protestovali 2017, a posle štrajka upozorenja počeli su pregovori i potpisan je kolektivni ugovor.

(Beta)

