Radnici propalih niških firmi ne odustaju od zahteva da im grad isplati zaostale plate

Radnici propalih društvenih firmi u Nišu kojima zaostale plate nisu isplaćene godinama organizovali su danas protest ispred Gradske kuće.

Oko 2.000 radnika dobilo je proteklih meseci pomoć grada, a oni koji nisu obuhvaćeni tom merom i čekaju duže od 15 godina isplatu, svakog petka od 10 sati protestuju.

Veliki broj radnika Elektronske i Mašinske industrije, Jastrepca, Građevinara i drugih, nekada veoma uspešnih preduzeća, još uvek nije dočekao isplatu zaostalih zarada.

Rukovodstvo grada je u aprilu najavilo da će na prvoj narednoj sednici Skupštine grada biti usvojena druga faza programa isplate pomoći radnicima društvenih i državnih preduzeća koji imaju potraživanja za zaostale plate, a do kraja godine i treća faza programa pomoći.

Prvom fazom, naveli su radnici, obuhvaćeni su bivši zaposleni preduzeća koja se nalaze u evidenciji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, drugom fazom bili bi obuhvaćeni radnici koji imaju rešenja Privrednih sudova o isplati zaostalih plata, a trećom fazom bili bi obuhvaćeni radnici koji imaju potraživanja, ali nisu tužili preduzeća za zaostale plate.

Radnici koji su se danas okupili ispred Gradske kuće, kazali su za agenciju Beta da je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović nedavno izjavo da Ustavni sud u poslednje vreme ubrzano rešava žalbe nekadašnjih radnika i da nema razloga da se za tu namenu opredeljuju sredstva ni grada ni države.

Nekadašnji radnik EI Rendgen aparata Aleksandar Micić izjavio je da smatra da gradska vlast želi da „kupi vreme“.

„Naša je pretpostavka da režim čeka momenat za nove izbore da tada isplati neki deo i na taj način kupi glasove. Glasovi ne mogu biti kupljeni našim parama“, izjavio je Micić.

On je kazao da je nekadašnjim radnicima veoma bitno da aktuelna vlast shvati da oni ne traže od njih „novac već zarađene plate“.

„Naša preduzeća su politikom države imala kriminalne privatizacije, imala su kriminalne stečajne postupke koji traju po 15 godina. Sve je to država dozvolila i država je apsolutni krivac za situaciju u kojoj se nalaze radnici koji ne mogu da naplate svoje zarađene plate“, istakao je Micić.

On je kazao da je još sa promenom vlasti, kada je u Gradsku kuću došao sadašnji gradonačelnik Dragoslav Pavlović, radnicima zamereno to što se okupljaju i insistirano da prestanu to da čine.

„Mi ne pristajemo da prestanemo sa okupljanjima. Želimo da pozovemo ljude da protest omasovimo kako bi se izborili za ono što nam pripada, jer je poznato da koza drugačije brsti kada je vuk gleda“, istakao je Micić.

Prema njegovim rečima, radnici znaju da je izdata naredba da se ustavne žalbe rešavaju po prioritetu, kako bi se gasio protest radnika u Nišu jer, kako je kazao, „mogu da se dozovu pameti svi oni koji potražuju nešto i da se u celoj Srbiji pobune“.

„Postupanje Ustavnog suda ne bi trebalo da bude razlog da se ne nastavi sa isplatom zaostalih plata radnicima, jer je mnogo onih koji nisu podneli ustavne žalbe i nemaju sudska rešenja“, naveo je Micić.

Tačan broj radnika propalih društvenih firmi u Nišu koji nisu uspeli da naplate zaostale plate nije utvrđen, ali se pretpostavlja da ih je oko 6.000.

Pojedini radnici potražuju i više od 100 plata.

(Beta)

