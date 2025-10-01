Radnici širom Grčke stupili u generalni štrajk

Radnici u javnom i privatnom sektoru širom Grčke stupili su danas u generalni štrajk kako bi se pobunili protiv izmena Zakona o radu.

Taksiji i vozovi u Atini neće voziti 24 sata, a ostale vrste gradskog prevoza rade ređe.

Štrajk je poremetio rad službi širom zemlje, uključujući škole, sudove, bolnice i opštine.

U više gradova su zakazane demonstracije, dok se u Atini očekuju dva protestna marša.

Sindikati koji predstavljaju državne službenike i radnike privatnog sektora pozvali su na štrajk zbog izmena Zakona o radu koje bi trebalo da uvede veću fleksibilnost, uključujući i dozvoljavanje prekovremenog rada, kojim bi se određene smene produžile i do 13 sati dnevno.

Radno vreme koje uključuje prekovremeni rad bi, prema novim propisima, bilo ograničeno na 48 sati nedeljno, sa maksimalno dozvoljenih 150 prekovremenih sati godišnje.

Sindikati tvrde da radnici novim propisima postaju osetljivi na zloupotrebe poslodavaca.

„Kažemo ne (smeni od 13 sati). Iscrpljenost nije razvoj, ljudska tolerancija ima granice“, saopštio je krovni sindikat privatnog sektora Generalna konfederacija radnika Grčke.

Taj sindikat je pozvao na radnu nedelju od 37 i po sati i povratak kolektivnih ugovora.

(Beta)

