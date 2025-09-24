Radoičić na adresi u Beogradu, lica sa optužnice za Banjsku u Vučićevom obezbeđenju

Dve godine nakon što je preuzeo odgovornost za oružani napad na kosovsku policiju u Banjskoj, Milan Radoičić, nekadašnji potpredsednik Srpske liste, je na slobodi sa prijavljenim prebivalištem u Beogradu.

Ovo potvrđuje odgovor Višeg suda, koji je za Radio Slobodna Evropa (RSE) saopštio da su Radoičiću produžene mere zabrane napuštanja Srbije, uz obavezu javljanja policiji svakog prvog i petnaestog dana u mesecu.

„Sudske odluke se okrivljenom uredno dostavljaju na prijavljenoj adresi prebivališta na teritoriji grada Beograda“, naveli su za RSE iz Suda.

Dodaje se da Radoičić poštuje mere i da se 15. septembra ove godine poslednji put javio „nadležnoj policijskoj stanici Savski venac“.

U odgovoru se ne precizira Radoičićeva adresa, ali se na teritoriji te centralne beogradske opštine nalaze luksuzne vile i zgrade u vlasništvu firmi i osoba povezanih sa njim.

Bivši potpredsednik najveće stranke Srba na Kosovu je pušten na slobodu posle saslušanja u Beogradu oktobra 2023, a glavni tužilac je krajem 2024. najavio odluku o podizanju optužnice.

Skoro godinu kasnije, Tužilaštvo ne odgovara na pitanja RSE šta je zakočilo odluku.

Za razliku od Radoičića, koji se od priznanja organizacije napada u Banjskoj nije pojavljivao u javnosti, druga lica sa kosovske optužnice viđena su ovog leta kako „čuvaju“ radno mesto predsednika Srbije u vreme masovnih antivladinih protesta.

(Beta)

