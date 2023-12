Radojević (Narodna stranka): Zdravstvo nedostupno građanima, SNS opustošila zdravstveni sistem

Lekar pneumofiziolog Aleksandar Radojević, kandidat na listi „Narodna stranka-Siguran izbor. Ozbiljni ljudi“ ocenio je da je vlast Srpske napredne stranke (SNS) u poslednjih 11 godina „namerno opustošila“ zdravstveni sistem i da je zdravstvo nedostupno građanima, dok je „istovremeno stvorila sistem pljačke koji je omogućio ogromno bogaćenje posrednicima u nabavci medicinske opreme i lekova“.

Radojević je na televiziji Insajder kazao da su sada izabrani lekari nedostupni, da starci od 80 godina pozivaju kol centre da zakažu preglede, dok su lekari na bolovanju, ili u drugoj smeni.

Dodao je da je rešenje da lekar koji radi tog dana bude izabran od pacijenta koji je tog dana došao po pomoć.

Prema njegovim rečima, dobri lekari, koji leče pacijente, stavljeni su na crnu listu jer vuku mnogo para iz zdravstvenog fonda za lekove, te da iz tog razloga neki lekari opšte prakse biraju da rade manje i uskraćuju lekove propisane od specijalista i pokušavaju da budu podobni sitemu da ih sistem ne bi šikanirao.

„Glas za Narodnu stranku je siguran izbor da zdravstvo ponovo postane dostupno. Zaustavićemo pljačku, kontrolisaćemo tokove novca, koji ćemo usmeriti ka lečenju bolesnih i za plate lekara i medicinskog osoblja. Popisaćemo sve aktivne lekare, ustanovićemo koliko ih nedostaje i zaposlićemo dovoljan broj lekara. Otvorićemo nove domove zdravlja i osposobiti ugašene ambulante“, rekao je on.

Kako je rekao, „pljačka je jedini motiv vlasti“, jer su se prvo rešili domaćih fabrika lekova i sada iz Nemačke uvoze i infuzioni rastvor, koji se, kazao je, sastoji od pola litra vode i četiri i po grama kuhinjske soli.

Radojević je rekao da se nabavlja oprema, što je dobro za „slikanje na televiziji“ i dobro za posrednike u nabavci opreme, ali da nema lekara, i dodao da je on u državnoj bolnici u Čačku 2000. godine bio deveti pulmolog, a da je danas jedan od trojice u tom gradu i najmlađi pulmolog sa 58 godina života.

„U prethodne 23 godine nije primljen nijedan pulmolog, ortoped i urolog. Odeljenja sa specijalistima su desetkovana. Zbog politike Vlade Srbije ovog trenutka nam u Čačku nedostaje osam ortopeda, osam urologa, osam pulmologa, deset kardiologa, a to smo imali do pre devet godina. Vlast je za direktore bolnica u Srbiji dovela svoje sluge“, rekao je Radojević.

Radojević je naveo da su selima Moravičkog okruga zatvorene ambulante i „ne služe ničemu osim da iz njih raste drveće“.

„Ne može Čačak od 100.000 stanovnika imati jednog kardiologa, a Užice 14, mora i Čačak da ima 14 kao i Užice“, rekao je on.

Naveo je i da se Klinički centar Srbije gradi decenijama ali da još nije u potpunosti u upotrebi.

„Šaljem pacijente u Klinički centar u Beogradu, oni dođu, poljube vrata i vrate se u Čačak, a vlast je uzela kredit od sedam miliona evra da oljušti fasadu i našminka zgradu“, dodao je Radojević.

Radojević je naveo da je transfuziološki sistem u Čačku tragičan i da su transfuziolozi pretvoreni u poštare i da traže krv iz Beograda za operacije.

„U Čačku morate da predvidite koliko će vam krvi biti potrebno i da to tražite iz Beograda. Utorkom dolazi autobus u Čačak kao iz filma ‘Ko to tamo peva’ u kojem ljudi dobrovoljno daju krv, pa se ta krv vozi u Beograd i onda se trebuje za Čačak… Poniženi su i dobrovoljni davaoci krvi i pacijenti“, rekao je on.

Radojević je kazao i da se uvoz mesa više ne kontroliše kao ranije, te da „ni mačke u Čačku neće da jedu uvezenu piletinu, onjuše je i odu dalje“.

(Beta)

