Radovanović (ZLF): Odbor za unutrašnje poslove da obelodani podatke o otkazivanju vozova

Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Bogdan Radovanović, koji je i član Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, najavio je da će na prvoj narednoj sednici tog radnog tela tražiti od ministra Ivice Dačića informacije o sva tri slučaja ukidanja železničkog saobraćaja zbog dojave o bombi.

Dojave o bombama na prugama su zabeležene dan pred velike studentske skupove – 14. marta, 27. juna i 31. oktobra, i do sada nije poznato jesu li odgovorni pronađeni.

Radovanović je za portal Autonomija kazao da je potpuno jasno da je na taj način vršena opstrukcija ljudi koji žele da dođu na komemorativni skup u Novom Sadu.

„Apsolutno planiram da na narednoj sednici postavim pitanje o bezbednosti železničkog saobraćaja i zbog čega je u zastoju zbog navoda o postavljenoj bombi, kao i da li je bilo ko procesuiran. To je dužnost MUP da, ukoliko zaista ima dojave o bombi, pokuša da nađe ko je dojavio“, rekao je Radovanović.

Portal Autonomija je 28. oktobra „Srbijavozu“ i ministarstvu unutrašnjih poslova poslao pitanja o tome da li su spremni za eventualnu dojavu o bombi 31. oktobra, pred godišnjicu pada nadstrešnice, šta su preduzeli da se takva dojava predupredi, kao i da li su otkriveni vinovnici prethodnih dojava.

Ni „Srbijavoz“ ni MUP nisu odgovorili na postavljena pitanja.

Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku(BCBP) za Autonomiju je rekao da da postoje razvijene procedure i protokoli u takvim situacijama, kao što smo mogli da vidimo iz postupanja policije prilikom masovnih dojava o bombama u školama.

Dodao je da je nakon toga obavezna i da javnost upozna sa svim činjenicama do kojih je došla u istrazi.

Petrović ocenjuje da su dojave o postavljenim bombama pred velike skupove dolazile sa očiglednim ciljem da bi se sprečila okupljanja građana.

„To nosi jednu veliku političku težinu i zahteva da se pokrene mehanizam političke odgovornosti, ali i profesionalne u okviru policije i službi bezbednosti“, navodi on.

(Beta)

