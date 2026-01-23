Raguš (SNS): Poslanici vladajuće većine želeli dijalog sa delegacijom EP, ali ga nismo dobili

Poslanica vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Marina Raguš je izjavila da su predstavnici vladajuće većine želeli dijalog sa delegacijom Evropskog parlamenta (EP) danas na sastanku u Skupštini Srbije, dodavši da je vlast bila sprema da priča o svojim greškama, ali da taj dijalog nisu dobili.

„Želite da vidite minimum izbalansiranog stava, utemeljenog na činjenicama. I onda to niste dobili, dobili ste presudu (rezoluciju EP o Srbiji). Protiv te presude, u EP je ustalo 180 poslanika, 79 nije htelo da bude prisutno u sali, a preko 100 je galasalo protiv. Taj dijalog nismo dobili“, rekla je Raguš novinarima.

Ocenila je da su predstavnici misije EP sebi danas dozvolili „sramotu“, navodeći da su kasnili na sastanak 30 minuta, potom ga skratili, kao i da to „u svojoj dugoj političkoj karijeri u životu nije videla“ i ocenila to kao nepoštovanje.

„I iza neprijateljskih linija se otvaraju kanali komunikacije, ali je ovo bila poruka – ‘Mi nećemo da slušamo vas, mi slušamo samo opoziciju’, jer smo mi u toj presudi prepoznali citate opozicije“, rekla je Raguš.

Prema njenim rečima, ono što su danas doživeli poslanici vladajuće većine nije njihova sramota, već sramota misije EP, kao i da to „nije poruka nama, nego većinskoj Srbiji“.

„Neće nama nijedna strana misija određivati ko će biti vlast ovde, ili pokušati da obara Ustavom garantovani pravni poredak. Vreme odgovornosti je tu“, kazala je Raguš.

Ona je navela da zna da aktuelna vladajuća većina „ne odgovara“ toj misiji, „niti će ikada“, jer ne želi da prizna nezavisnost Kosova, ili uvede sankcije Rusiji.

Raguš je kazala i da su u kratkom vremenu na sastanku uspeli da izraze nezadovoljstvo što je rezoluciju EP o Srbiji, koju naziva presudom, pisao njegov izvestilac za Srbiju Tonino Picula, navodeći da je on čovek „koji se slika u uniformi Crnih mambi i slavi Oluju“.

„Nismo uspeli da saznamo kako se krade razlika od 1,5 miliona glasova, koliko je bila razlika između prvog i drugog na predsedničkim izborima u Srbiji, nismo uspeli da čujemo i vidimo dokaze o upotrebi zvučnog topa… Mi nismo uspeli da čujemo nijednu činjenicu ili dokaz koji je naveden u rezoluciji EP, a bili smo spremni da razgovaramo o svemu“, kazala je.

Ocenila je da poruke koje se šalju iz jednog dela EP nisu dobre i da je vladajuća većina zatražila promenu izvestioca za Srbiju – Tonina Picule, navodeći da on ne može da bude objektivan.

„Jer izvestioc za Srbiju nije objektivan i on je svoj stav potpuno definisao kada je slavodobitno sebe objavio u uniformi Crnih mambi, uz sve one Krajišnike i Srbe iz Republike Srpske Krajine i Hrvatske koji su etnički očišćeni tokom dve akcije – Bljesak i Oluja“, rekla je Raguš..

Navela je da su na sastanku sa evroparlamentarcima podelili „hronologiju protesta“ u poslednjih godinu dana – više od 29.000 nelegalnih okupljanja, više od 700 „potpuno demoliranih“ prostorija SNS, kao i fizičkih napada na aktiviste i funkcionere te stranke i brojne pretnje koje im se upućuju.

„Na to nismo dobili nikakav odgovor, a to je krivično delo u svim zemljama EU – diskriminacija po političkoj opciji“, kazala je Raguš.

Dodala je da će se vlast boriti za svakog građanina Srbije, „uz punu svest da kada pogrešimo umemo da se izvinimo i da radimo na tome da ispravimo svaku grešku“.

„Podsetili smo delegaciju da je ovde Vlada pala, da je premijer Miloš Vučević podneo ostavku, zato što su naši aktivisti napali druge koji su pokušali da pišu nešto na prostorijama naše stranke i to nije bilo u redu. Nikakvo nasilje nije u redu“, rekla je ona.

Navela je da političari moraju da trpe različite uvrede, ali da njihove porodice, prijatelji, politički istomišljenici i bilo koji građanin Srbije – ne sme da trpi bilo kakvu diskriminaciju ili da bude izložen bilo kakvom nasilju

Poslanica Socijalističke partije Srbije (SPS) Dunja Simonović Bratić izjavila je da je „šokirana“ sastankom, navodeći da se to zapravo i ne može nazvati sastankom i da „ovakav bezobrazluk i nepoštovanje nije doživela“.

„Ja pretpostavljam da su se oni nadali da ih mi nećemo sačekati, već da ćemo apriori napustiti sastanak, budući da su kasnili skoro pola sata, jer su bili zauzeti sa sastancima – što sa celokupnom opozicijom, a posle sa onima koji su im bliži i draži, takozvanom proevropskom opozicijom“, rekla je Simonović Bratić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com