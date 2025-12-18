Raketni sistem Orešnik Rusija rasporedila u Belorusiji

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko je danas izjavio da je Rusija u Belorusiji rasporedila svoj najnoviji raketni sistem „Orešnik“ sposoban za nošenje nuklearnog oružja.

„Orešnik“ („lešnik“) je ruska balistička raketa srednjeg dometa (IRBM), predstavljena i korišćena u borbi krajem 2024. godine, a sada je u masovnoj proizvodnji.

S dometom od oko 5.000 kilometara može da pogodi većinu glavnih gradova Evrope. Leti hipersoničnom brzinom od 10 do 12 maha – 12,230-14,800 kilometara na sat.

Opremljen je višestrukim „nezavisno ciljanim povratnim raketama“ (MIRV) koje uzleću u svemir odakle se obrušavaju ka ciljevima. Jedna raketa može da nosi tri do šest bojevih glava, od kojih svaka može da sadrži dodatnu municiju i leti ka drugom cilju.

Ruski zvaničnici tvrde da je tu raketu zbog njene brzine i manevarskih mogućnosti nemoguće presresti sadašnjim zapadnim sistemima protiv-vazduhoplovne odbrane. Međutim, neki stručnjaci smatraju da mogu da je presretnu savremeni antibalistički raketni sistemi SAD i Izraela.

„Orešnik“ služi da „prenese stratešku poruku“ o snazi onoga ko ga koristi ili za „nuklearnu ucenu“.

Lukašenko je rekao da je „Orešnik“ stigao u Belorusiju juče i da „stupa na borbeno dežurstvo“, dok je ruski predsednik Vladimir Putin juče izjavio da će to biti ovog meseca.

Putin je dao ovu izjavu na sastanku sa najvišim ruskim vojnim oficirima, gde je upozorio da će Moskva nastojati da proširi svoje dobitke u Ukrajini ako Kijev i njegovi zapadni saveznici zahteve Kremlja odbace u mirovnim pregovorima.

Rusija je ranije rasporedila taktičko nuklearno oružje na teritoriji svoje najbliže saveznice Belorusije čiju je teritoriju iskoristila za pokretanje invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Lukašenko je ranije rekao da njegova zemlja ima nekoliko desetina komada ruskog taktičkog nuklearnog oružja.

(Beta)

