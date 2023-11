Rakočević: Ne mogu da primim priznanje 'Beli božur' jer sam predsednik UNS-a

Predsednik Udružena novinara Srbije (UNS) Živojin Rakočević saopštio je da ne može da primi priznanje „Beli božur“ namenjeno Domu kulture Gračanica, čiji je direktor, jer ga dodeljuje udruženje koje je u sastavu UNS-a.

On je Društvu novinara Kosova i Metohije (DNKiM) zahvalio na priznanju za najbolju saradnju sa novinarima koje je dodelilo Domu kulture Gračanica, preneo je danas UNS.

„Nažalost, ne mogu da primim bilo koje priznanje svog Udruženja ili njegovog dela dok sam na čelu UNS-a“, naveo je Rakočević.

On je istakao da to „naravno ne znači da zaposleni u Domu kulture nisu dobro sarađivali sa medijima, naprotiv, to je zadatak kojem su posvećeni i Dom kulture i UNS“.

„Zato koristim statutarno ovlašćenje UNS-a i molim predsednicu DNKiM Ivanu Vanovac da organizuje novo glasanje članstva na Kosovu i Metohiji za priznanje ‘Beli božur’, naveo je Rakočević.

(Beta)

