Rama: Kosovo je Vučićeva noćna mora

Albanski premijer Edi Rama izjavio je da je Kosovo "noćna mora" predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog koje ponekad "govori stvari koje nemaju smisla", poput tvrdnje da su Albanija, Hrvatska i Kosovo formirali "vojni savez" sa ciljem da ugroze Srbiju.

U intervjuu za list Turkie tudej (Turkiye Today), koji je danas objavljen, Rama je rekao da su te Vučićeve tvrdnje neosnovane i okarakterisao ih kao „strah koji proizlazi iz nesposobnosti Srbije da prihvati realnost“, prenosi Koha.

„Predsednik Vučić je neko ko zaista ima veliko znanje, odličnu intuiciju, ko mnogo toga predviđa, ali ima svoju noćnu moru. To je Kosovo. To je to, tačka. Kada ta noćna mora obuzme njegove emocije, on uspeva da kaže i stvari koje, iskreno, nemaju smisla“, kazao je Rama.

Rama je odbacio i Vučićevu tvrdnju iz oktobra da Turska ima neoosmanske ambicije na Balkanu, navodeći kao argument da kasni projekat obnove jedne male džamije u Albaniji, oštećene u poplavama, koji sprovodi Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA). Rama je ocenio da bi džamija bila rekonstruisana još pre tri godine da Turska zaista ima neoosmanske ambicije.

„Kakav neoosmanizam? Siguran sam da predsednik Srbije može da vidi da je Turska više investirala u Srbiju nego u Albaniju i Kosovo zajedno“, rekao je Rama povodom Vučićeve izjave iz oktobra da Turska „sanja o Osmanskom carstvu“.

Vučić je to izjavio pošto je Turska isporučila Kosovu dronove „skajdeger“ (skydagger), a kasnije je optužio Ankaru i SAD da naoružavaju Kosovo, što je predstavio kao „direktnu pretnju za Srbiju i njen teritorijalni integritet“.

Rama je ipak ukazao da je Vučić i dalje „lider sa kojim se može razgovarati i graditi saradnja oko zajedničkih ciljeva“, uprkos neslaganjima.

Albanski premijer je takođe ponovio da Tirana pruža nepokolebljivu podršku Kosovu.

„Kosovo je nezavisno, to je republika. Taj proces je nepovratan. Ako je Kosovo pogođeno, pogođena je i Albanija. Ako je Kosovo pod egzistencijalnom pretnjom, i Albanija je pod egzistencijalnom pretnjom“, kazao je Rama.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com