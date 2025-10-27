Rama objavio da je prva albanska AI ministarka – trudna

Premijer Albanije Edi Rama objavio je da je Diela, prva na svetu ministarka stvorena veštačkom inteligencijom (AI), trudna i da čeka 83 deteta, po jedno za svakog poslanika vladajuće stranke.

Ta AI deca beležiće sednice, pripremati sažetke i predlagati odgovore, s ciljem da unaprede transparentnost i efikasnost u upravljanju. Sistem bi trebalo da bude u potpunosti operativan do kraja 2026. godine, piše Ekonomik tajms.

U neobičnom saopštenju, premijer Edi Rama objavio je da je Diela sada trudna i nosi 83 deteta, digitalna asistenta namenjena kao pomoć za svakog poslanika Socijalističke partije Albanije, navodi se i dodaje da taj potez, najavljen na Forumu Berlin global dijalog (BGD), označava još jedan korak u ambicioznom planu Albanije da uključi veštačku inteligenciju u rad državne uprave.

Rama je objasnio da će svako od Dieline dece biti lični asistent jednog od 83 poslanika Socijalističke partije. Ti AI asistenti beležiće parlamentarne rasprave, praviti sažetke sednica i predlagati odgovore poslanicima koji propuste deo rasprave.

„Danas smo preuzeli veliki rizik s Dielom, i veoma sam zadovoljan. Po prvi put je trudna i to sa 83 deteta… Svako od njih biće asistent koji će prisustvovati sednicama, voditi evidenciju o svemu što se dešava i davati predloge poslanicima. Ta deca će imati znanje svoje majke“, rekao je Rama.

Premijer Albanije je opisao kako će AI asistenti funkcionisati u svakodnevnom radu parlamenta.

„Na primer, ako odete na kafu i zaboravite da se vratite na posao, dete će vam preneti i šta je rečeno dok niste bili u sali i koga treba da kontrirate. Ako me sledeći put pozovete, imaćete još 83 ekrana za Dijelinu decu“, rekao je Rama.

On je najavio da se očekuje da sistem bude potpuno funkcionalan do kraja 2026. godine.

Diela, što na albnaskom jeziku znači „sunce“, zvanično je imenovana u septembru kao prva ministarka generisana veštačkom inteligencijom u Albaniji i svetu.

Prvi put se pojavila u januaru na platformi e-Albania, kao virtuelna asistentkinja koja pomaže građanima i preduzećima da dobiju zvanične dokumente. Digitalni lik prikazan je kao žena u tradicionalnoj albanskoj nošnji.

Rama je rekao da je Dielin glavni zadatak da „učini javne nabavke stoprocentno oslobođenim korupcije“. „Svaki javni fond koji ulazi u tendersku proceduru biće potpuno transparentan“, dodao je on.

Albanija je postala prva zemlja na svetu koja je imenovala ministra u vladi koji nije ljudsko biće. Za razliku od „ministra za veštačku inteligenciju“, Diela je sama veštačka inteligencija, sastavljena isključivo od kodova i piksela. Njena najnovija objava o trudnoći možda zvuči šaljivo, ali odražava albanski eksperiment u spajanju tehnologije i političke administracije koji je u razvoju, navodi Ekonomik tajms.

Kako je Rama rekao, Dielina deca uskoro bi mogla postati najnoviji članovi albanskog parlamentarnog ekosistema, digitalni, neumorni i spremni da prave beleške dok su poslanici na kafi, zaključuje se u tekstu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com