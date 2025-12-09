Rama počinje drugi mandat na mestu gradonačelnika Prištine

Dosadašnji gradonačelnik Prištine Perparim Rama položio je zakletvu pred novim odbornicima na inauguracionoj sednici Skupštine opštine čime je počeo drugi mandat na čelu tog grada.

Nakon polaganja zakletve, Rama je izjavio da se nada da tokom novog mandata neće biti političkih blokada, već da će se raditi zajednički, za dobrobit građana Prištine.

„Prošli mandat nije bio onakav kakav su građani zaslužili. Bilo je političkih blokada. Bilo je kašnjenja i prepreka, a najviše su ispaštali građani… Svi smo izabrani da služimo građanima, a ne partijama. Dužni smo da se ujedinimo i radimo, da ne projektujemo veštačke krize, da ne stvaramo blokade koje blokiraju grad. Već da radimo sa zajedničkom odgovornošću za našu budućnost“, rekao je on.

Gradonačelnik Prištine se obavezao da će raditi u svim oblastima koje utiču na budućnost građana.

„Priština je progovorila i ovo poverenje je za mene nastavak odgovornosti i dodatni motiv. To je obaveza da nastavim rad sa nepokolebljivom verom. Hvala vam što ste nam verovali. Radićemo na završetku kapitalnih projekata u obrazovanju, zdravstvu, kapitalnim investicijama i u svim oblastima. Nastavićemo da podržavamo inovativne ideje. Naši građani zaslužuju poštovanje“, dodao je Rama.

Skupština opštine Priština ukupno ima 51 odbornika, od čega Demokratski savez Kosova ima 15 predstavnika.

Demokratska partija Kosova i Samoopredeljenje imaju po 12 odbornika a Alijansa za budućnost Kosova pet.

Savez za Prištinu ima četiri odbornika a Lista GUXO, Socijaldemokratska partija Kosova i NISMA imaju po jednog odbornika.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com