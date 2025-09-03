Rašić: Skupština Kosova nije konstituisana, očekujem privremenu meru Ustavnog suda

Predsednik Partije za slobodu, pravdu i opstanak Nenad Rašić ocenio je danas da Skupština Kosova nije konstituisana, iako je predsednik parlamenta Dimal Baša proglasio sednicu zaključenom.

Rašić, koji je poslanik u Skupštini iz srpske zajednice, istakao je potrebu izbora potpredsednika iz te zajednice kako bi se taj proces završio.

On je i sam bio kandidat za potpredsednika Skupštine Kosova, ali nije uspeo da dobije 61 glas, od 120, koliko poslanika broji Parlament.

„Imam dobru komunikaciju sa premijerom i drugim ministrima, ali ipak, svi mi političari moramo biti objektivni i odgovorni za posao koji radimo i govoriti istinu“, kazao je.

Smatra da u ovom slučaju svi političari imaju obavezu da kažu istinu iz ugla iz kog posmatraju stvari.

Kazao je da i u ovom slučaju mora biti odgovorniji od svih onih predstavnika Srpske liste koji, kako je naveo, ne znaju ni da se obrate na pravi način.

„Uz svo poštovanje koje imam prema predstavnicima Pokreta Samoopredeljenje, moram da ukažem da u ovom slučaju, i verujem da će se to dokazati, Skupština nije konstituisana, kako je predviđeno Ustavom“, izjavio je Rašić za agenciju KosovaPress.

On očekuje da Ustavni sud Kosova tokom ove nedelje donese privremenu meru za konstitutivnu sednicu kako ne bi istekao rok za formiranje vlade.

Govoreći o svojoj kandidaturi za potpredsednika Skupštine, Rašić je kazao da, ukoliko Ustavni sud odobri zahtev Srpske liste i odluči da se glasanje za potpredsednike iz nevećinskih zajednica obavi u paketu, on se slaže sa tim.

Rašić je uveren da ni predsednica Kosova Vjosa Osmani neće predložiti kandidata Samoopredeljenja za premijera dok ne bude doneta odluka Ustavnog suda, nakon žalbe Srpske liste.

Predsednica Kosova, inače, imala je sastanak sa predsednikom Skupštine, Dimalom Bašom, početkom ove nedelje.

Nakon sastanka saopšteno je da Osmani, sa svojim pravnim timom, analizira situaciju u Skupštini.

(Beta)

