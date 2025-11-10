Raspisan konkurs za dizajn spomenika stradalima u padu nadstrešnice Železničke stanice

Grad Novi Sad raspisao je konkurs za dizajn spomenika stradalima u padu nadstrešnice Železničke stanice 1. novembra prošle godine.

Kako piše portal 021.rs, procena je da bi taj posao koštao 3,9 miliona dinara sa obračunatim porezima.

Konkurs za dizajn, kako piše u dokumentaciji, sprovodi se kao deo postupka u kome se dodeljuju nagrade ili se isplaćuju naknade učesnicima konkursa za dizajn.

Prva nagrada iznosi dva miliona, druga 750.000 dinara, a treća nagrada je 500.000 dinara.

Predmet konkursa jeste kreiranje „idejnog rešenja trodimenzionalnog prostornog vajarsko-arhitektonskog rešenja“, odnosno spomenika stradalima u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.

Spomenik bi trebalo da se nalazi na platou između železničke i autobuske stanice.

„Cilj konkursa jeste da se, u skladu sa zadatkom, programskim zahtevima, aktuelnim trenutkom i opredeljenom lokacijom, primereno obeleži tragični događaj u kome su stradali građani prilikom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.Vajarsko-arhitektonsko rešenje, kao autentično umetničko delo u realno definisanom prostoru, trebalo bi dostojno da čuva spomen na tragično nastradale sugrađane“, navedeno je u dokumentaciji.

Izabrano idejno rešenje, prenosi 021.rs, definisaće elemente za nastavak procesa razrade i realizacije, u procedurama i na način kako je to utvrđeno zakonskom regulativom Srbije.

„Rešenje treba da ispuni kriterijume adekvatnog simboličkog, metaforičkog ili asocijativnog vizuelnog jezika koje će podsećati građane u javnom prostoru na tragediju koja se dogodila 1. novembra 2024. godine“, piše u dokumentaciji.

Rok za dostavu konkursnog rada je minimum 90 dana od dana objavljivanja javne nabavke, odnosno do 6. februara 2026. godine.

Navodi se da na konkursu mogu učestvovati fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture i umetničke akademije ili pravna lica koja imenuju lica sa stečenom visokom stručnom spremom (diplomirani akademski umetnici i arhitekte), pojedinačno ili kao predvodnici autorskog tima.

Precizirano je i da na konkursu ne mogu učestvovati oni koji su neposredno angažovani u organizovanju konkursa, kao ni lica koja su u najužem srodstvu sa članovima Odbora za sprovođenje odluke o podizanju spomenika.

Ističe se da u okviru svakog tima treba da bude najmanje jedan diplomirani akademski umetnik i jedan diplomirani inženjer arhitekture.

Žiri konkursa čine predsednica – Maja Čeremidžić Šainović, profesorka srpskog jezika, zamenik predsednice – Radovan Jokić, akademski umetnik, kao i članovi žirija – Saša Janjić i Marko Stojanović, istoričari umetnosti i Vera Golubović, diplomirana inženjerka arhitekture. Izvestioci će biti diplomirani inženjeri arhitekture Srđan Zorić i Tamara Krneta.

Studenti u blokadi novosadskih fakulteta tokom komemoracije povodom šest meseci od tragedije, 1. maja, postavili su spomen-ploču poginulima.

Na njoj piše datum tragedije, vreme kada je nadstrešnica pala, kao i rečenica „Novi Sad pamti“.

Gradonačelnik Žarko Mićin je tada ocenio da je način na koji je ploča postavljena zloupotreba nesreće i najavio da će „u dogovoru sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem“ pokrenuti zvaničnu inicijativu da se stradanje na Železničkoj stanici dostojno obeleži spomen-obeležjem podignutim u skladu sa zakonom i svim propisima

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com