Raspisan konkurs za novinarsku nagradu koja nosi ime osnivača Bete i NUNS-a Dragana Janjića

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Novinska agencija Beta raspisali su danas, peti po redu, konkurs za najbolje radove na temu "Medijska pismenost", koja nosi ime preminulog osnivača Bete i NUNS-a Dragana Janjića.

I ovaj put se dodeljuju dve nagrade – za studente osnovnih i master studija, kao i za studente doktorskih studija svih fakulteta u Srbiji i medijske profesionalce.

Svaka nagrada iznosi po 160.000 dinara bruto, a za učešće na konkursu mogu se prijavljivati individualni ili timski radovi.

Konkurs ima za cilj da nagradi radove koji su usmereni na približavanje medijske pismenosti široj javnosti negovanjem interdisciplinarnog pristupa i primenom različitih multimedijalnih alata u obradi teme.

Radovi mogu obuhvatiti kritička sagledavanja na temu medijske pismenosti poput istorijskog razvoja medijske pismenosti, značaja medijske pismenosti za savremene demokratije, izazova medijske pismenosti u savremenim društvima kao i na temu šta su ključne ideje, teorije i principi medijske pismenosti.

Učesnici mogu da konkurišu i radovima koji se bave odnosom ključnih društvenih aktera u procesu unapređivanja medijske pismenosti, uloge političke kulture i društvenog konteksta, medijskih politika i medijskog sistema u razvoju medijske pismenosti i ulogom obrazovnih politika i sistema u razvijanju medijske pismenosti.

Takođe, radovi mogu da budu na temu odnosa informativnih medija i popularnih medijskih sadržaja prema medijskoj pismenosti, zatim tradicionalnih medija i, na kraju, digitalnih medija prema toj oblasti. U obzir dolaze i radovi koji tretiraju primere medijske pismenosti u praksi, odnos medijske pismenosti i veštačke inteligencije, kao i odnos medijske pismenosti i ljudskih prava.

Uslov je da su radovi nastali između 15. marta prošle i 15. aprila 2026. godine, na srpskom jeziku, a rok za prijave je 15. april.

„Dobrodošli su svi inovativni autorski radovi, bez obzira na format (štampani i TV radovi, audiovizuelni, multimedijalni…), koji kritički promišljaju rad medija i ukazuju na značaj medijske pismenosti za profesionalnu i širu javnost“, piše u saopštenju.

Nagrada za medijsku pismenosti dodeljuje se u u čast novinara i glavnog urednika Bete i osnivača NUNS-a Dragana Janjića koji je umro 31. decembra 2020. godine u 65. godini.

Dragan Janjić je novinarsku karijeru počeo u Tanjugu, a zatim sa kolegama osniva Betu, čiji je glavni urednik bio u dva mandata.

Bio je zamenik ministra za kulturu i informisanje, zamenik glavnog urednika Politike, a od 2010. do 2016. savetnik za medije Zaštitnika građana.

Janjićevu novinarsku karijeru obeležila je i neprekidna borba za profesionalizacijom novinarstva, insistiranje na etičkim standardima i unapređenje medijske scene. Kolege ga pamte kao principijelnu osobu, posvećenu objektivnom novinarstvu, koje je shvatao kao četvrti stub demokratije.

(Beta)

