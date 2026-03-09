Raspopović (SSP): Za oporavak zdravstva a protiv naduvanih ulaganja vlasti u kvadrate

Stranka slobode i pravde (SSP) saopštila je da, za razliku od vlasti, ima plan za oporavak zdravstva koji garantuje povećanje osnovne plate lekara opšte prakse na 200.000 dinara, a medicinskih sestara na 100.000 dinara.

Predstavnik odbora SSP za zdravstvo Danijel Raspopović je tu ubrojao i punu iskorišćenost opreme za dijagnostiku s ciljem bržeg uspostavljanja dijagnoze i efikasnijeg lečenja, umesto, kako je naveo, „Vučićevih vizija o zdravstvu zasnovanih na naduvanim ulaganjima u bolničke kvadrate“.

„Sve to (po planu SSP) je moguće kada bi Srbija prihvatila evropske standarde i izdvajala najmanje 11 odsto BDP-a za zdravstvo, što Vučić ne želi da uradi, pa stotine lekara i medicinskih sestara odlaze iz zemlje“, kazao je Raspopović, piše u saopštenju.

Upozorio je da ljude ne leče zgrade, već dobro edukovan, organizovan i motivisan stručni kadar koji iz Srbije, kako je naveo, beži ne samo zbog malih plata, već i zbog loših uslova za rad i partijskih komesara u zdravstvu.

„Sve dok lekari i medicinske sestre ne budu u fokusu, transplantacije jetre na KBC Srbije će, kao i proteklih deset godina, raditi hirurzi iz Hrvatske, liste čekanja će biti sve duže bez obzira na laži ministra Lončara, a pacijenti će živeti horor u nehumanim bolničkim uslovima“, kazao je.

U tom kontekstu je ukazao i da će se „zdravstveni sistem raspadati“ što je, kako je naveo, potvrdio i sam Vučić priznanjem da ne zna na šta se troši 371 milion u Šapcu, kao i lažima da je bolnica u Leskovcu obnovljena, iako svi znaju da zbog radova koji kasne radi u značajno manjem kapacitetu“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com